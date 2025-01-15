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MİT'ten nokta operasyon! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.01.2025 10:56
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK’nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde Sorumlusu Amed Serhed kod İslam DOTKANLOU ile koruması Şivan Çiya kod Akam ŞAHE’yi Irak/Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

MİT, Irak'ın Süleymaniye şehrinde nokta operasyona imza attı. Operasyon kapsamında PKK içerisinde önemli konumda olan iki terörist öldürüldü.

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MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

MİT, Irak’ta kurduğu istihbarat ağı sayesinde İran uyruklu terörist İslam DOTKANLOU’nun Irak/Süleymaniye’nin Pencevin kırsalında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

MİT’in hedef listesinde yer alan PKK’lı DOTKANLOU’nun son olarak Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

PKK’ya katılımı sonrasında örgüt üst yönetimi tarafından kısa bir dönem Diyarbakır ve Bitlis’te görevlendirildiği sırada Türk güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunan İran uyruklu terörist MİT’in hedef listesine alındı. İslam DOTKANLOU ayrıca sınır ötesinde de örgütün üst düzey kadroları ile faaliyet yürüttü.

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Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) kurucusu İslam DOTKANLOU’nun koruması İranlı Şivan Çiya kod Akam ŞAHE’nin de bir dönem İran ve Hakkari’de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Türk güçlerinin sınır içinde PKK/KCK’ya karşı düzenlendiği operasyonlar sırasında Irak’a kaçtığı ve örgüt yönetimi tarafından Süleymaniye’de görevlendirildiği öğrenildi.

MİT, saha ajanları vasıtasıyla PKK/KCK’lı İslam DOTKANLOU ve Akam ŞAHE’nin Pencevi kırsalında faaliyet gösterdiğini belirlemesi üzerine operasyon için hazırlıklara başlandı. Operasyon için şartların oluştuğu en uygun zamanda düğmeye basıldı. Teröristler DOTKANLOU ve ŞAHE, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

AMED SERHED KOD İSLAM DOTKANLOU KİMDİR?

İran/Makü’de doğan İslam DOTKANLOU, 2002 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Daha sonra Türkiye’ye geçerek Diyarbakır ve Bitlis kırsalında birçok eyleme katıldı. 2009 yılında İran Makü, Urmiye ve Mukriyan’da faaliyet yürüttü. Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK)’nin kurucuları arasında yer alıyordu. 2020’de Irak/Süleymaniye Pencevin alanındaki Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi’nin sözde Sorumlusu olarak görevlendirildi.

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ŞİVAN ÇİYA KOD AKAM ŞAHE KİMDİR?

İran’ın Serdeşt şehrinde doğan Şivan Çiya kod Akam ŞAHE, 2016’da PKK/KCK-PJAK YRK kırsal kadrolarına katıldı. İran/Mukriyan’da faaliyet yürüttükten sonra 2022 yılında Türkiye’ye geçiş yaptı. Hakkari’de ülkemize karşı bölücü faaliyetler içerisinde yer aldı. 2024’te Irak/Süleymaniye’de görevlendirildi.

Anahtar Kelimeler:
pkk Irak MİT
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