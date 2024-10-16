Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Nem itici, su geçirmez Jack&Jones montta kısa süreliğine 1070 TL indirim var
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nem itici, su geçirmez Jack&Jones montta kısa süreliğine 1070 TL indirim var

Nem itici, su geçirmez Jack&Jones montta kısa süreliğine 1070 TL indirim var

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
16.10.2024 17:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk kış günlerinde sizi sıcacık tutacak, şıklığınızı ön plana çıkaracak bir mont arıyorsanız Jack&Jones'un nem itici ve su geçirmez montu tam size göre! Şimdi kısa bir süreliğine %36 indirimle satışa sunulan monta sahip olmak için acele edin. İşte detaylar...

Kışın, sezonunda mont almak pek mantıklı olmayabilir çünkü fiyatlar fazlasıyla cep yakıyor. Soğuk havalar için kaliteli, ısı yalıtımlı, su geçirmez bir mont arıyorsanız kışa girmeden, hazır indirim de varken ihtiyacınızı gidermek çok daha mantıklı ve bütçe dostu bir yol. Siz de bizimle aynı fikirdeyseniz olmanız gereken yerdesiniz! Günün fırsatları kapsamında bugüne özel indirime giren Jack & Jones JCOSONIC STAND COLLAR JACKET Mont'ta kaçırılmayacak bir fırsat sizleri bekliyor.

1. Kışın vazgeçilmeziniz olmaya aday: Jack & Jones JCOSONIC STAND COLLAR JACKET Mont, Erkek

Adsız tasarım - 2024-10-16T172451.248

Nem itebilen, su geçirmez kumaşı sayesinde vücut sıcaklığınızı stabil tutan bu mont, soğuk havalarda ekstra koruma sağlar. Canlı rengi sayesinde tarz sahibi görünmek isteyenlerin favorisi olan ürün, yüksek yaka detayıyla şık bir görünüm sunar. Kış soğuklarından korunmak ve aynı zamanda gündelik hayatta tarz sahibi olmak isterseniz bu monta bir şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Haki rengi de indirimde: JACK & JONES JCOSONIC STAND COLLAR JACKET Mont

Adsız tasarım - 2024-10-16T174337.828

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Jack&Jones tişörtlerini ve boxerlarını hep alırım. Mont ilk kez aldım ve gerçekten beni kalitesiyle şaşırtmadı. Beğendim. Tavsiye ederim."

  • "Kalıp olarak bir beden küçüğünü almak lazım. Benimki büyük oldu."
Ürünü İncele

3. Bej rengi de indirimde: JACK & JONES JCOSONIC STAND COLLAR JACKET Mont

Adsız tasarım - 2024-10-16T174317.971

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hafif su geçirmezliği var. Gerçekten sıcacık tutuyor."

  • "Bir beden büyük aldım ama tam beden de alsam olurmuş."
Ürünü İncele

4. Siyahı da indirimde: JACK & JONES JCOSONIC STAND COLLAR JACKET Mont

Adsız tasarım - 2024-10-16T174537.909

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Outdoor mont alacakken uygun fiyatı nedeniyle bunda karar kıldım, bir outdooe kalitesi beklemem tabii ki yanlış ama fiyatına göre çok iyi."

  • "Paketlemesi çok iyiydi, kargo da çok hızlıydı. Ürüne laf yok."
Ürünü İncele

Bu içerik 16 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

 Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

 Adımlarınızı konforla buluşturun! Puma X-Ray Sneaker'ın fiyatı en dipte

Adımlarınızı konforla buluşturun! Puma X-Ray Sneaker'ın fiyatı en dipte

 Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

 Calvin Klein'de indirim zamanı! Tişörtler, deri ceketler ve dahası...

Calvin Klein'de indirim zamanı! Tişörtler, deri ceketler ve dahası...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
jack jones jack jones mont
İş birliği İçerikleri
Calvin Klein'de indirim zamanı! Tişörtler, deri ceketler ve dahası...

Calvin Klein'de indirim zamanı! Tişörtler, deri ceketler ve dahası...

Adımlarınızı konforla buluşturun! Puma X-Ray Sneaker'ın fiyatı en dipte

Adımlarınızı konforla buluşturun! Puma X-Ray Sneaker'ın fiyatı en dipte

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Televizyonunuzu akıllı TV'ye dönüştürecek! Çok satanlarda birinci

Televizyonunuzu akıllı TV'ye dönüştürecek! Çok satanlarda birinci

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Yemeklerinize şef dokunuşu katın!

Yemeklerinize şef dokunuşu katın!

Yemeklerinize şef dokunuşu katın!

Yemeklerinize şef dokunuşu katın!

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

ŞOK'a Philips tıraş makineleri geliyor!

ŞOK'a Philips tıraş makineleri geliyor!

Bu ürünler kapış kapış gitti! Geçen haftanın en çok satan ürünleri

Bu ürünler kapış kapış gitti! Geçen haftanın en çok satan ürünleri

Çok satanlarda birinci! 2 adet alımlarda ekstra %25 indirim var

Çok satanlarda birinci! 2 adet alımlarda ekstra %25 indirim var

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Yorgunluk nedir unutturacak yüksek kaliteli Salomon ayakkabılar

Yorgunluk nedir unutturacak yüksek kaliteli Salomon ayakkabılar

Sonbahar kış modası trendleri ve stil önerileri burada

Sonbahar kış modası trendleri ve stil önerileri burada

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Prime Alışveriş Festivali'nden alabileceğiniz Apple ürünleri

Prime Alışveriş Festivali'nden alabileceğiniz Apple ürünleri

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Calvin Klein'de indirim zamanı! Tişörtler, deri ceketler ve dahası...

Calvin Klein'de indirim zamanı! Tişörtler, deri ceketler ve dahası...

Adımlarınızı konforla buluşturun! Puma X-Ray Sneaker'ın fiyatı en dipte

Adımlarınızı konforla buluşturun! Puma X-Ray Sneaker'ın fiyatı en dipte

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Televizyonunuzu akıllı TV'ye dönüştürecek! Çok satanlarda birinci

Televizyonunuzu akıllı TV'ye dönüştürecek! Çok satanlarda birinci

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Boşanacakların dikkatine! Boşanma davalarında değişikliğe gidiliyor... O süre 3 yıldan 1 seneye düşürüldü

Boşanma davalarında değişikliğe gidiliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Malatya'daki depremin ardından 2 kez Bakan Yerlikaya ile görüşüp bilgi aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 2 kez Bakan Yerlikaya ile görüştü

Ankara Müftüsü Hasan Çınar'dan ilginç açıklama! Komşu interneti 'caiz' değilmiş...

Ankara Müftüsü Hasan Çınar'dan ilginç açıklama! Komşu interneti 'caiz' değilmiş...

Tarzınızı yükseltecek Calvin Klein ürünlerinde %50'ye varan indirimler başladı

Calvin Klein'de indirim zamanı! Tişörtler, deri ceketler ve dahası...

Bikinisiyle trafiği altüst etti! Polislere demediğini bırakmadı: Sizi Ağrı'ya sürdürürüm

Bikinisiyle trafiği altüst etti! Polislere demediğini bırakmadı: Sizi Ağrı'ya sürdürürüm

Suriyeli göçmen operasyonunda akılamaz detaylar! ‘Şok evler’ tutup, batı illerine naklediyorlar…

‘Şok evler’ tutup, batı illerine naklediyorlar…

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.