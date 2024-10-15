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Eastpak'ten Benetton'a ömürlük valizlerde %30 indirim başladı
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Eastpak'ten Benetton'a ömürlük valizlerde %30 indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
15.10.2024 16:32
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Yeni bir valiz arayışı içinde misiniz? İşte size harika bir fırsat! Eastpak'ten Kipling'e, Benetton'dan Pierre Cardin'e en kaliteli ve fonksiyonel valizler kısa süreliğine %30 indirimle sizleri bekliyor. Yenilikçi tasarımlarımızla seyahatlerinizi daha konforlu hale getirecek valizleri kaçırmayın. İşte sizin için seçtiğimiz indirimdeki valizler...

Seyahatlerinizde size eşlik edecek, eşyalarınızı güvenle taşımanızı sağlayacak kaliteli ve ömürlük bir valiz arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Vereceğiniz parayı sonuna kadar hak eden üstelik indirimli valizlerle tanışmanızın vakti geldi. Günün Fırsatları kapsamında ünlü markaların en beğenilen valizlerindeki indirimleri görmek ve valiz ihtiyacınızı bütçe dostu şekilde sonlandırmak isterseniz işte detaylar...

1. United Colors of Benetton 14BNT300 Valiz

Adsız tasarım - 2024-10-15T154947.726

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Amazon'un verdiği sonsuz güven ile sorunsuz teslim aldım."

  • "Harika. Çok kaliteli, rengi de çok güzel."
Ürünü İncele

2. United Colors of Benetton 14BNT200 Valiz

Adsız tasarım - 2024-10-15T155103.808

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok iyi kaliteli. İnsanlar sahte demişler ancak değil. Üreten marka burada bulunuyor ve Benetton, Quicksilver gibi ürünleri bu marka üzerinden satıyor. Gayet memnunum ve güzel bir paketleme ile geldi. Teşekkürler."

  • "Çok beğendik, sapasağlam geldi. Teşekkürler Amazon."
Ürünü İncele

3. Kipling Bavul

Adsız tasarım - 2024-10-15T155222.677

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Epey uygun fiyata almanın mutluluğunu yaşadım. Kalite zaten markasında. Tavsiye ederim."

  • "Kipling asla hayal kırıklığına uğratmaz ve her yöne hareket eden 4 tekerlekli bu valiz, en ağır valizi bile taşımayı çok kolaylaştırır. Bu aldığım ikinci ürün. On yıldız!"
Ürünü İncele

4. Pierre Cardin Büyük Boy Valiz 04PC4200-01

Adsız tasarım - 2024-10-15T155329.773

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ben ürünü beğendim, dış görünüş olarak heybetli ve sağlam duruyor."

  • "Klasik Pierre Cardin kalitesi. Her şeyi muntazamdı."
Ürünü İncele

5. United Colors of Benetton 14BNT700 Valiz

Adsız tasarım - 2024-10-15T155458.731

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Büyüklüğü iş görecek şekilde. Henüz yolculuğa çıkmadım. Kalitesi de fiyat performans olarak iyi görünüyor."

  • "Geniş hacim, renkler canlı ve güzel."
Ürünü İncele

6. American Tourister Air Move Spinner Valiz

Adsız tasarım - 2024-10-15T155601.812

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bavulu 5 ay önce aldım ve onunla iki kez seyahat ettim ve çok memnunum. Hafif ve pratik. Bavul çok geniş olduğundan 23 kg'ı hızla aştığı için ağırlığa uçuşlarda dikkat etmeniz gerekir."

  • "Harika renk, harika doku. Hafif ve kullanımı kolay kaliteli. Her şey açıklamdaki gibi. Mükemmel paketleme ve nakliye, orijinal American Tourister kutusuna, lekeleri önlemek için filmlerle geldi."
Ürünü İncele

7. Pierre Cardin Üniseks Yetişkin 04PC7050 Valiz Antrasit Kabin Boy

Adsız tasarım - 2024-10-15T155735.739

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tavsiye ederim. Kaliteli."

  • "Alın aldırın, pişman olmazsınız. Güzel, fiyat performans."
Ürünü İncele

8. Herschel Unisex Yetişkin Tekerlekli Valiz

Adsız tasarım - 2024-10-15T155823.716

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rengine bayıldım, kendisi de bir o kadar kaliteli."

  • "Kendime doğum günü hediyesi aldım ve ilk seyahatimde beni yanıltmadı, kalitesi süper.
Ürünü İncele

9. Vegmann Delphin Tekerlekli Alüminyum Teleskopik Çekçekli Şifreli 3 lü Valiz Seti (Kırmızı)

Adsız tasarım - 2024-10-15T155917.744

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlgili satıcı, güzel ürün."

  • "Çok kaliteli. Parasını hak ediyor."
Ürünü İncele

10. Eastpak, TRANVERZ 42 Litre Ultra Valiz

Adsız tasarım - 2024-10-15T160003.685

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok seyahat ediyorum ve Eastpak benim için herhangi bir yüzeyde sessiz ve pürüzsüz bir şekilde yuvarlanır. Ultra Marine rengi gerçek bir göz alıcıdır.

  • "Bu seride aldığım 6 bavul, yıllardır farklı boyutlara sahibim ve kalite her zaman en üst seviyede. Bu boyut, boyutuna rağmen çok büyük olan uçaklardaki arabalar ve el bagajı için mükemmel."
Ürünü İncele

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