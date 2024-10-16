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Adımlarınızı konforla buluşturacak Puma X-Ray Sneaker'da %45 indirim
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Adımlarınızı konforla buluşturacak Puma X-Ray Sneaker'da %45 indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
16.10.2024 10:04
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Sportif kombinlerinize uyum sağlayacak, günlük yaşamın koşuşturmasında adımlarınızı konforla buluşturacak dayanıklı bir sneaker arayışında olanlar buraya! Günün Fırsatları kapsamında Puma'nın en sevilen modellerinden X-Ray indirime girdi. Bu havalı ayakkabıyı görmek ve fırsattan yararlanmak isterseniz işte detaylar...

Kaliteli, dayanıklı, modern tasarıma sahip, ayaklarınızı gün boyu rahat hissettirecek bir sneaker mı arıyorsunuz? "Hem sonbahara hem de kuru kış günlerine uygun olsun, kombinlerime de uyum sağlasın." diyorsanız doğru yerdesiniz. Siyah rengiyle tüm kombinlerinize istisnasız uyum sağlayacak, dayanıklılığı ve rahatlığıyla nam salmış Puma X-Ray Sneaker'da bugüne özel tam %45 indirim var. Fırsatı kaçırmak istemezseniz, detaylar yazımızda...

Puma X-Ray Erkek Sneaker

Adsız tasarım - 2024-10-16T094555.847

Hafif ve esnek bir taban yapısına sahip olan Puma X-Ray Erkek Sneaker, yürüyüş esnasında rahatlık ve destek sağlar. Ayakkabının iç kısmı yumuşak bir astar ile kaplanmıştır, bu da ayakta ekstra konfor ve rahatlık hissi yaratır. Çeşitli spor aktivitelerinde ve günlük giyim kombinlerinde kullanılabilen ayakkabı hava alan bir yapıya sahip olduğu için sıcak havalarda da terleme yapmaz. Spor giyim tarzınızı tamamlayacak rahat bir sneaker arıyorsanız, hiç düşünmeden bu modele bir şans verebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yıllardır kullanıyorum Üçüncü kez yine aldım."

  • "Her gün için harika, hatta parkta koşmayı deneyin. Çok iyi performans gösteriyor."
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Bu içerik 16 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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