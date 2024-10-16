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Tarzınızı yükseltecek Calvin Klein ürünlerinde %50'ye varan indirimler başladı
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Tarzınızı yükseltecek Calvin Klein ürünlerinde %50'ye varan indirimler başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Gardırobunuzu sezon trendlerini yansıtan en havalı parçalarla doldurmaya ne dersiniz? Lüks moda markası Calvin Klein'in deri ceketleri, tişörtleri, spor ayakkabıları, iç giyim ürünleri ve dahası uygun %50'ye varan indirimlerle sizi bekliyor. İşte detaylar!

Sonbahar geldi; hırkalar, deri ceketler, sweatshirtler uzun zamandır durdukları yerden çıktı. Serinleyen havalarda "Ne giysem?" derdini bir kenara bıraktıracak, sezonun en havalı parçalarıyla gardırobunuza yeni bir soluk katmak isterseniz doğru yerdesiniz. Basic görünümlü ancak giydiğiniz anda sizi her zamankinden çok daha havalı ve tarz gösterecek Calvin Klein ürünlerinde indirimler başladı. Fırsatı kaçırmamak için acele etmenizi öneririz.

1. Calvin Klein CITY GRID SS TEE T-shirt, Erkek

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Günlük kullanım için uygun olan Calvin Klein CITY GRID SS TEE T-shirt, rahat kesimi ve dayanıklı kumaşıyla öne çıkıyor. Üzerinde minimalist logo detayı yer alan tişört, modern ve şık bir görünüme sahip.

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2. Calvin Klein Trunk (3'lü paket) Boxer, Erkek

Adsız tasarım - 2024-10-16T143510.801

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Calvin Klein kalitesi tartışılmaz. Ürünlerin pamuklu yapısı tatmin ediyor ama siyah olan boxer ilk yıkamada yırtıldı. Amazon'u aradığımda para iadesi yaptılar, müşteri memnuniyeti çok önemli. Amazon'dan başka bir yerde alışveriş yapmam."

  • "Kumaşı kaliteli ama biraz ince gibi, yine de orijinal olduğunu düşünüyorum. Yırtılma yaşamadım. Amazon satıcısından almayı unutmayın."
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3. Calvin Klein Eva Mid Chelsea Boot Suede Bot, Erkek

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Calvin Klein Eva Mid Chelsea Boot Suede Bot, yüksek kaliteli süet materyalden üretilmiştir. Şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu model; bir botta rahatlık, şıklık ve dayanıklılık arayanlar için idealdir.

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4. Calvin Klein 3'lü Set Külot, Kadın

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ben biraz daha rahat olsun diye bir beden büyük aldım ama tam beden alabilirsiniz. Kumaşı yumuşacık, kaliteli.

  • "Dikişleri, kumaşı çok kaliteli. Bel lastikleri rahatsız etmiyor. Çok rahat."
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5. Calvin Klein SMOOTH COTTON WELT ZIP Polo T-shirt, Erkek

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Calvin Klein'in polo tişört koleksiyonundan bir parça olan bu ürün; pürüzsüz ve yumuşak pamuk kumaştan yapılmıştır. Yaka kısmında bir fermuar detayı bulunur, bu da tişörte farklı bir hava katar. Genellikle sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu tişört, günlük kullanım için uygun olabileceği gibi daha şık ve rahat bir görünüm için de tercih edilebilir.

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6. Calvin Klein Trunk 3Pk İç Giyim Erkek

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli kesinlikle. Kendi bedeninizi alın kalıbı dar değil."

  • "Bu boxerı giydiğiniz zaman girdiğinizi hiç hissetmeme gibi güzel yanı var ve kumaşı mükemmel. Kesinlikle envanterde bulunması gereken ürün."
Ürünü İncele

7. Calvin Klein CLASSIC FAUX LEATHER BIKER Deri Ceket, Kadın

Adsız tasarım - 2024-10-16T143830.849

Calvin Klein'in kadınlar için tasarladığı bu klasik biker tarzdaki suni deri ceket, şık ve havalı bir görünüm sunar. Casual ve şık kombinlerle rahatlıkla kullanılabilen ceketin detayları ve kesimi markanın minimal tarzını yansıtırken suni deri malzemesi vegan ve hayvan dostu bir seçenek sunar.

Ürünü İncele

8. Calvin Klein LOW TOP LACE UP W/ZIP MONO Spor Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım - 2024-10-16T144152.806

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kesinlikle orijinal. Deri oldukça rahat gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz mükemmel bir ürün."

  • "Çok kaliteli ve tarz."
Ürünü İncele

9. Calvin Klein WASHED RIB LABEL BOYFRIEND TEE T-shirt, Kadın

Adsız tasarım - 2024-10-16T144449.808

Calvin Klein'in kadınlar için tasarladığı bu tişört, "boyfriend" tarzı olarak adlandırılan geniş ve rahat kesime sahip. Yıkanmış görünümde özel bir ribana kumaştan yapılmış olup vintage ve rahat bir hava sunar. Bu tişört, günlük giyimde rahatlık ve şıklığı bir arada arayan kadınlar için ideal bir seçenektir. Rahat ve salaş bir tarz isteyenler için tercih edilebilir.

Ürünü İncele

10. Calvin Klein Chunky Combat Chelsea Boot Rub Bot, Kadın

Adsız tasarım - 2024-10-16T150709.994

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Havalı bir görünüme sahip."

  • "Çok beğendim, kışın vazgeçilmezim olacak.
Ürünü İncele

Bu içerik 16 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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