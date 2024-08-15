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RTÜK Başkanı Şahin'den sokak röportajları ve kadın programlarıyla ilgili açıklama! "Düzenli hale gelecek"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.08.2024 10:20
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, son günlerde gündemde olan sokak röportajları ve sabah kuşağı programları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sabah programlarının daha düzenli bir hale getirileceğini ifade eden Şahin, dizi sektörüne de çağrıda bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin'den sokak röportajları ve kadın programlarıyla ilgili açıklama! "Düzenli hale gelecek"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, son dönemde gündüz kuşağında yayınlanan kadın programlarıyla ilgili şikayetler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili de bilgi paylaşan Şahin, dizi sektörüne de "sayıları çoğalmalı" çağrısında bulundu. İşte Şahin'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar!

SOKAK RÖPORTAJLARI

RTÜK Başkanı Şahin, sokak röportajlarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"O tür röportajlara, eğer ki doğruluğu, düzgünlüğü ve kurallara uygunluğuyla ilgili bir sıkıntı yoksa zaten herhangi bir denetime tabi olsa bile bir sorun yaratmaz. Ama yayın ilkelerine uymuyor ise bizim yapacaklarımız ve takip edeceklerimiz ve nihayetinde de müeyyide anlamında da vereceklerimiz var."

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"SABAH KUŞAĞI PROGRAMLARI DAHA DÜZENLİ HALE GELECEK"

Şahin ayrıca sabah kuşağı programlarının daha düzenli hale getirileceğini belirttiği açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Bir bakıyorsunuz, bir olayı veyahut da vuku bulan bir adli vakayı alıyorlar 4 ay boyunca verebiliyorlar. Bunun olması mümkün değil, bunu kabul etmemiz de mümkün değil. Bunun gibi sınırlandırabileceğimiz, bir çerçeve belirleyebileceğimiz bir metin hazırladık. Bu metni de şimdi taraflara da gönderiyoruz. Taraflardan gelecek olan cevaplara göre de bir ilke kararı gibi bir karar yayınlayacağız. Artık sabah kuşağı programları, gündüz kuşağı programları daha düzenli halde gelecek."

DİZİ SEKTÖRÜNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Şahin ayrıca dizi sektörüyle ilgili de çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Aile Bakanımızla birlikte bir program çıkışında 'Eşim ve çocuklarımla birlikte izleyecek dizi çok fazla yok, dikkat edelim' dediğimde dalga geçenler olmuştu. Ama bu bir gerçek. Ebeveynin, bir babanın, bir annenin çocuklarıyla birlikte, eşiyle birlikte izleyebileceği dizilerin sayısının çoğalması lazım."

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Ebubekir Şahin rtük
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