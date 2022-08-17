HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Rusya'nın yeni silahı sosyal medyayı salladı! "Yok edici değil, oyuncak"

Rusya'nın yeni silahı sosyal medyayı salladı! "Yok edici değil, oyuncak"

17.08.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın 'ARMY2022' silah fuarında tanıtılan M-81 adlı robot köpek sosyal medyaya damgasını vurdu. Üzerinde RPG-26 taşıyan robot oldukça ilgi çekerken, sanki bir Ninja'ymış gibi görünüyordu. Ancak Çinli alışveriş sitelerinde satılan bir ev tipi robota çok benzediği iddia edildi. Hiç beklenmedik bir şekilde gelen bu iddia tabiri caizse ortalığı karıştırdı. Bazı kullanıcılar ise bu robotun "yok edici değil, oyuncak" olduğunu öne sürerek dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Rusya'nın yeni silahı sosyal medyayı salladı! "Yok edici değil, oyuncak"

Rusya'nın yeni silahı robot köpek M-81 sosyal medyanın gündemine girdi. RPG-26 roketatar ile donatılmış M-81 adlı robot köpek, bu hafta Moskova'da düzenlenen ve büyük bir silah fuarı olarak bahsedilen 'ARMY2022'de sergilendi. Rus haber ajansı RIA'nın yayınladığı robot köpeğin yürüyen, oturan ve ayağa kalktığı videosu adeta viral oldu. Ancak M-81 adlı robotun aslında Çin'de hazırlanmış bir "oyuncak" olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

İKİ ROBOT ARASINDA ÇARPICI BENZERLİK

Araştırmacı kuruluşlar, Rusya'nın ninja gibi giydirilen robot köpeğiyle, Çinli alışveriş sitelerinde bulunan tüketici sınıfı robotik bir köpek arasında çarpıcı bir benzerlik olduğunu iddia etti. Uluslararası yayınlarda robot köpeğin, Çinli bir şirket tarafından üretildiği, bir yıldan fazla bir süredir iki varyantta satışa sunulan bu robotun maliyetinin ise 2 bin dolar ila 4 bin dolar arasında olduğu öne sürüldü.

robot köpek

"BASİT BİR OYUNCAK" DEDİLER

Ayrıca, sosyal medyada bir kullanıcı Rusya'nın 'ARMY2022'de sergilediği M-81 robotunun basit bir oyuncak olduğu iddiasında bulundu. Kullanıcı, bir YouTuber'ın dahi çeşitli silahlar takarak bunu defalarca yaptığını da iddia etti.

YOUTUBER VİDEOSUNU YAYINLAMIŞTI

Daha önce bir YouTuber, M-81'e benzeyen bir robot köpek kullanarak üzerine hafif makineli tüfek monte ederek atış poligonundaki performansını videoyla kayıt altına almış ve sosyal medya platformlarından yayınlamıştı.

robot köpek-1

İzleyenler dehşete kapıldı! Robot köpek, sırtındaki tüfekle arka arkaya ateş açtıİzleyenler dehşete kapıldı! Robot köpek, sırtındaki tüfekle arka arkaya ateş açtı

Bu video da fazlasıyla ilgi görmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları bir yolunu buldu! Giysilerinizle...Bilim insanları bir yolunu buldu! Giysilerinizle...
Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"
Bekçiler için flaş karar! 81 ile gönderildiBekçiler için flaş karar! 81 ile gönderildi
Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya robot köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!

Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Her ayrıntısı mide bulandırdı

Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Her ayrıntısı mide bulandırdı

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Otomobil fiyatlarında her şey değişiyor! Artık ilan bile veremeyecekler!

Otomobil fiyatlarında her şey değişiyor! Artık ilan bile veremeyecekler!

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

Küçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadı

Küçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.