Rusya'nın yeni silahı sosyal medyayı salladı! "Yok edici değil, oyuncak"

Rusya'nın yeni silahı robot köpek M-81 sosyal medyanın gündemine girdi. RPG-26 roketatar ile donatılmış M-81 adlı robot köpek, bu hafta Moskova'da düzenlenen ve büyük bir silah fuarı olarak bahsedilen 'ARMY2022'de sergilendi. Rus haber ajansı RIA'nın yayınladığı robot köpeğin yürüyen, oturan ve ayağa kalktığı videosu adeta viral oldu. Ancak M-81 adlı robotun aslında Çin'de hazırlanmış bir "oyuncak" olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

İKİ ROBOT ARASINDA ÇARPICI BENZERLİK

Araştırmacı kuruluşlar, Rusya'nın ninja gibi giydirilen robot köpeğiyle, Çinli alışveriş sitelerinde bulunan tüketici sınıfı robotik bir köpek arasında çarpıcı bir benzerlik olduğunu iddia etti. Uluslararası yayınlarda robot köpeğin, Çinli bir şirket tarafından üretildiği, bir yıldan fazla bir süredir iki varyantta satışa sunulan bu robotun maliyetinin ise 2 bin dolar ila 4 bin dolar arasında olduğu öne sürüldü.

"BASİT BİR OYUNCAK" DEDİLER

Ayrıca, sosyal medyada bir kullanıcı Rusya'nın 'ARMY2022'de sergilediği M-81 robotunun basit bir oyuncak olduğu iddiasında bulundu. Kullanıcı, bir YouTuber'ın dahi çeşitli silahlar takarak bunu defalarca yaptığını da iddia etti.

YOUTUBER VİDEOSUNU YAYINLAMIŞTI

Daha önce bir YouTuber, M-81'e benzeyen bir robot köpek kullanarak üzerine hafif makineli tüfek monte ederek atış poligonundaki performansını videoyla kayıt altına almış ve sosyal medya platformlarından yayınlamıştı.

Bu video da fazlasıyla ilgi görmüştü.

