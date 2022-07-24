İzleyenler dehşete kapıldı! Robot köpek, sırtındaki tüfekle arka arkaya ateş açtı

Silahla donatılmış köpek robotun bahçede 'devriye gezerken' ve bir hedefe tüfekle ateş ederken görüntülenmesi herkesi dehşete düşürdü. Birçok sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, bir atış poligonunun etrafında dönen bir robot köpek görüldü. Birçok kişi, robotun gelecekteki savaşların nasıl olacağıyla ilgili tüyolar verdiğini söyledi. Ama bir araştırma bunun sadece 'tehlikeli bir oyuncak' olduğunu ortaya çıkardı.

'KATİL ROBOT' OLARAK ADLANDIRILDI! GÖRÜNTÜLER İSE GELECEK İÇİN ÜRKÜTÜCÜ

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, İlk olarak mart ayında YouTube'da ortaya çıkan görüntüler, iki hedefe silahla ateş açmadan önce bahçede ürkütücü bir şekilde yürüyen bir robot köpeği gösterdi. Köpek, internetteki birçok yorumcu tarafından 'katil robot' olarak adlandırıldı. Köpeğin sırtındaki tüfekle ateş açtığı görüntüleri izleyenler ise dehşete düşüp büyük korku yaşadı. Başlangıçta insanlar robot köpeğin, 'dans eden robot' videolarıyla tanınan ünlü robot şirketi Boston Dynamics'in yeni bir ürünü olduğundan korktu. Ancak yapılan araştırmayla her şey anlaşıldı.

All the people who laughed off the “worrywarts” years ago for freaking out about the Funny Dancing Robot Dogs (tm) should be forced to watch this video once a day for the remainder of the year. pic.twitter.com/WBIrlGah3w — Sean Chiplock (@sonicmega) July 20, 2022

SADECE "TEHLİKELİ BİR OYUNCAK" ÇIKTI

Araştırma silahlı robot köpeğin seri üretimden ziyade sadece 'tehlikeli bir oyuncak' olduğunu gösterdi. VICE'daki muhabirler, silahlı köpek robotunun izini takip ederek bir Rus hoverbike şirketinin kurucusuna kadar ulaştı. Daha sonra, onun bir robot köpeğe normal bir tüfek taktığını düşünmeye başladılar. Robot köpeğin aslında Boston Dynamics'in bir ürünü olmaktan çok onun ürünlerinin bir kopyası olduğu anlaşıldı. Bu arada, Rus yapımı bir hafif makineli tüfek olan silahın köpeğin kontrolünde olmadığı, aslında uzaktan kumandayla köpeğe bağlı olduğu da söylenenler arasında.

ÖLÜMCÜL SİLAHLARA SAHİP BAŞKA ROBOT KÖPEKLER VAR

Yani, bu özel silahlı robot köpek insanlığı endişelendirecek bir şey değil. En azından şimdilik. Ancak bu, ölümcül silahlara sahip başka robot köpeklerin olmadığı anlamına da gelmiyor. Çünkü ekim ayında, ABD'li bir firma olan Ghost Robotics, 1.2 km uzaklıktaki hedefleri vurabilen, keskin nişancı tüfeğiyle donatılmış bir katil robot köpek tanıtmıştı.

