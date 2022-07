İzleyenler dehşete kapıldı! Robot köpek, sırtındaki tüfekle arka arkaya ateş açtı

Silahla donatılmış köpek robotun bahçede 'devriye gezerken' ve bir hedefe tüfekle ateş ederken görüntülenmesi herkesi dehşete düşürdü. Birçok sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, bir atış poligonunun etrafında dönen bir robot köpek görüldü. Birçok kişi, robotun gelecekteki savaşların nasıl olacağıyla ilgili tüyolar verdiğini söyledi. Ama bir araştırma bunun sadece 'tehlikeli bir oyuncak' olduğunu ortaya çıkardı.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, İlk olarak mart ayında YouTube'da ortaya çıkan görüntüler, iki hedefe silahla ateş açmadan önce bahçede ürkütücü bir şekilde yürüyen bir robot köpeği gösterdi. Köpek, internetteki birçok yorumcu tarafından 'katil robot' olarak adlandırıldı. Köpeğin sırtındaki tüfekle ateş açtığı görüntüleri izleyenler ise dehşete düşüp büyük korku yaşadı. Başlangıçta insanlar robot köpeğin, 'dans eden robot' videolarıyla tanınan ünlü robot şirketi Boston Dynamics'in yeni bir ürünü olduğundan korktu. Ancak yapılan araştırmayla her şey anlaşıldı.

All the people who laughed off the “worrywarts” years ago for freaking out about the Funny Dancing Robot Dogs (tm) should be forced to watch this video once a day for the remainder of the year. pic.twitter.com/WBIrlGah3w