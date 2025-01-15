Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmralı' çıkışı: "Talimat verdik! Sadece vakit ve planlama meselesi"

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminde hükümetin son zamanlarda sıkça dile getirdiği "terörsüz Türkiye" hedefi, DEM Parti'nin İmralı görüşmeleri var.CHP lideri Özgür Özel'in yüksek fiyatlara ve maaş zamlarına karşı 'kırmızı kart' gösterme kampanyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan tiye aldı. Enflasyonda düşüş mesajı veren Erdoğan, "Çok çaba ve zahmet gerektirmediği için kart oyununun CHP’nin karakterine daha uygun olduğu kanaatindeyim" dedi. Öte yandan Suriye'den "herkesin elini çekmesi" çağrısında bulunan Erdoğan, "YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacak" uyarısıyla dikkat çekti.
"AK PARTİ OLARAK ÜYE SAYISI İTİBARIYLA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AİLESİYİZ"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
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Ferdi Tayfur'un vefatı milletçe hepimizi derinden üzdü. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızın verilerine göre 168 siyasi parti arasından AK Parti'miz 11 milyon 135 bin 306 üye sayısıyla zirvedeki yerini koruyor. AK parti olarak üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Böyle bir ailenin ferdi, siyasi partinin lideri olmaktan iftihar ediyorum.
- Büyük kongremize hazırlık yapıyoruz. Kongremiz inşallah 2028'e giden sürecin işaret fişeği olacak.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ MESAJI: "MİLLETİMİZİN SIKINTILARI HAFİFLEYECEK"
- En büyük baş ağrımız enflasyonla ilgili düşüşün bağladığını görüyoruz. Haziranda giriğimiz dezenflasyon süreci devam ediyor. Deprem konutları tamamlandıkça elimiz biraz daha rahatlayacak. 2025'te enflasyon hedeflerimizi tutturma konusunda umutluyuz. Enflasyon düştükçe alım gücü artacağı için milletimizin sıkıntıları biraz daha hafifleyecek. Biraz daha sabredecek, hep birlikte kazanacağız.
ÖZGÜR ÖZEL'E 'KIRMIZI KART' GÖNDERMESİ
- Suriye meselesinde öyle pervasız, öyle vicdansız cümleler kurdular ki bugün konuşmaya yüzleri dahi yok. Neymiş, kırmızı kart gösterecekmiş... Sen o işlerden anlamazsın, o iş bizim işimiz.
"ZALİM DEFOLUP GİDİNCE Mİ AYDINLANDINIZ?"
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Esad verdiği reform sözünü tutmadı, göstericilerin taleplerine hiç kulak vermedi, olayları kanla bastırma yoluna gitti. İçeriden bazıları "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyerek bizi eleştirdi, "ABD'nin ne işi var?" demediler. Suriye için 13 yıl neden sustuğunuzu, şimdi neden konuştuğunuzu çok iyi biliyoruz. Daha düne kadar "Suriye'de ne işimiz var?" diyen siz değil miydiniz? Zalim defolup gidince mi aydınlandınız? Ne yaparsanız yapın Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz. Türk, Kürt ve Arap kardeşliğini bozamayacaksınız, barış içinde yaşama irademize dinamit koyamayacaksınız.
- İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerini çok yakından takip ediyoruz.
"YPG SİLAH BIRAKMAZSA AKIBETTEN KURTULAMAYACAK"
- Suriye'deki Kürtlerin güvenliğinin teminatı biziz. Suriye'deki en büyük sorun olan YPG bir an önce silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacak. Herkes elini bölgeden çeksin; biz Suriyeli kardeşlerimizle YPG'nin de DEAŞ'ın da diğer terör örgütlerinin de kafasını kısa sürede ezeriz.
CHP'NİN KIRMIZI KART KAMPANYASINI TİYE ALDI
- Son çıkışlarını biz de beklemiyorduk. Bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık. CHP’nin siyaset üretme kabiliyetini görmüş olduk. Bu dahiyane fikri için sayın Özel başta olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. Halkımızın umutlarını artırdılar, Türk siyasetine yeni bir ufuk kazandırdılar. Çok çaba ve zahmet gerektirmediği için kart oyununun CHP’nin karakterine daha uygun olduğu kanaatindeyim. Öncekiler kelebek ömürlü olmuştu, bunu biraz daha devam ettirebilirler. Ama kendilerine bunu fazla kaptırmasınlar; daha bunun puzzle’ı, pişpiriği, iskambili, pokeri var.
"TERÖR ÖRGÜTÜ ÇAĞRIYA KULAK VERMEZSE HEDEFİMİZİ BAŞKA YÖNTEMLERLE GERÇEKLEŞTİRİRİZ"
- Terör meselesini kalıcı olarak sona erdireceğiz. Bölgesel gelişmeler lehimizedir. İlgili arkadaşlarımıza bölücü örgütün lağvedilmesini sağlayacak çalışmaların yürütülmesi talimatını verdik. Bu çalışmalar belli bir aşamaya geldi. Gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımlar atılırsa kazanan Türk’üyle, Kürt’üyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya kulaklarını tıkar, ipe un sererse o zaman biz terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz. Operasyonlarımız sayesinde bölücü örgütü ülke çapında eylem yapamaz, sınırlarımıza yaklaşamaz hale zaten getirmiş durumdayız. Örgütü bulunduğu her yerde toprağa gömmek bizim için sadece vakit ve planlama meselesidir. Üstelik bunca yıldır örgütü destekleyen güçler artık kendi canlarının derdine düştü.
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı ile ilgili açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Erdoğan'ın açıklamaları doğru ve zamanında.
Çalışmaların daha etkili ve hızlı olması gerekiyor.
Ülkenin diğer sorunları göz ardı ediliyor.
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