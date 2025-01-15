Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmralı' çıkışı: "Talimat verdik! Sadece vakit ve planlama meselesi"

Esad verdiği reform sözünü tutmadı, göstericilerin taleplerine hiç kulak vermedi, olayları kanla bastırma yoluna gitti. İçeriden bazıları "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyerek bizi eleştirdi, "ABD'nin ne işi var?" demediler. Suriye için 13 yıl neden sustuğunuzu, şimdi neden konuştuğunuzu çok iyi biliyoruz. Daha düne kadar "Suriye'de ne işimiz var?" diyen siz değil miydiniz? Zalim defolup gidince mi aydınlandınız? Ne yaparsanız yapın Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz. Türk, Kürt ve Arap kardeşliğini bozamayacaksınız, barış içinde yaşama irademize dinamit koyamayacaksınız.