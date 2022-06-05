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  4. SON DAKİKA | Karşıyaka tribün lideri 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan'a silahlı saldırı! 'Dobo Metin' hayatını kaybetti, dikkat çeken paylaşım

SON DAKİKA | Karşıyaka tribün lideri 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan'a silahlı saldırı! 'Dobo Metin' hayatını kaybetti, dikkat çeken paylaşım

05.06.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İzmir’de Karşıyaka tribün lideri 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan, otomobil ile seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti, araçta bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Öte yandan 'Dobo Metin'in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrasında Metin'in tribün arkadaşının yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Son dakika: İzmir Konak'ta seyir halindeki bir otomobile başka bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda hastaneye kaldırılan yaralılardan Karşıyaka tribün lideri 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan hayatını kaybetti. Öte yandan 'Dobo Metin'in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrasında Metin'in tribün arkadaşının yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.15 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka tribün lideri 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, otomobil ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak istikametine seyir halindeyken Güzelyalı civarında bulunan başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı. Sahilde bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulundu.

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'DOBO METİN' HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuzun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ARKADAŞINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: KENDİ DE DAHİL HERKES BUNUN FARKINDAYDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken Dobo Metin'in tribün arkadaşı dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dobo Metin'in tribünden arkadaşı olan kişi, sosyal medya hesabında Arslan'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Karşıyaka tribününden arkadaşım olan, tribünde beraber büyüdüğümüz Dobo Metin'in bir silahlı saldırı sonucu öldüğünü öğrendim. Başımız sağolsun.

Dobo bu şekilde ölecekti, kendi de dahil herkes bunun farkındaydı. Kalleşçe öldürüldü. Birkaç ay önce bunu konuştuk, uyardım. "Bir şey olmaz birader" dedi. Ne yazık ki kalleşçe öldürüldü."


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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir silahlı saldırı
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