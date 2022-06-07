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  4. SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kürsüde sert sözler! 'Namuslu olanlar bıraktı gitti'

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kürsüde sert sözler! 'Namuslu olanlar bıraktı gitti'

07.06.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Cümlelerine 'Bu topraklarda umutsuzluğa müsaade etmeyeceğiz. Bu toprakların ruhunda umut vardır, helalleşme vardır.' diyen Kılıçdaroğlu iktidar olmaları halinde elektriği tüm çiftçilere ücretsiz vereceklerini duyurdu.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kürsüde sert sözler! 'Namuslu olanlar bıraktı gitti'

Kayseri'de hep bir ağızdan İzmir Marşı söyleyen gençleri tebrik eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bundan sonra kale diye bir şey yok. CHP artık her yerde. Konya, Kayseri her yere gidiyoruz ama onlar gidemiyorlar. Esnafa gidemiyorlar, pazara gidemiyorlar. Biz gidiyoruz.' dedi.

SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU: 'ÇİFTÇİYE ELEKTRİĞİ BEDAVA VERECEĞİZ'

'Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. İnsan ayırmayacağız, kimseyi etnik kimliğinden ötürü ötekileştirmeyeceğiz. Her yerde elektriği çiftçiye ücretsiz vereceğiz. Allah'ın güneşi bedava! Petrol yok, kömür yok, doğal gaz yok, güneş var o da bedava.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SADAT SÖZLERİ: 'DEVLETİN SIRLARINI PAYLAŞTINIZ'

SADAT'ın başındaki şahısla Erdoğan'ın resmini yayınladım. Onu o toplantılara davet eden adamdan ülkeye bir fayda gelmez. Devletin sırlarını paylaştınız. Bunların tamamını bitireceğiz.

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'PAZARLARA GİDEMİYORLAR, ESNAFA GİDEMİYORLAR'

Artık hiçbir yer kale değil! Her yerde CHP var. Konya'da da Kayseri'de de CHP olacak. 81 ildeki tüm vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Onlar esnafa gidemiyorlar, emekliye gidemiyorlar. Pazara gidemiyorlar ama biz gidiyoruz. Biz bu ülkede var olan tüm sorunları çözmeye talibiz. Biz köşeyi dönmek için iktidar istemiyoruz. Biz mu millete hizmet etmek için iktidar istiyoruz.

Kayseri'de İzmir Marşı söyleyen gençleri alınlarından öpüyorum. Onlar Türkiye Cumhuriyeti devletine itibar kazandıracak. Bize umut olacaklar.

'TÜİK'TE NAMUSLU OLANLAR İŞİ BIRAKTI'

TÜİK enflasyonu doğru göstermiyor. Namuslu olanlar, dürüst olanlar işi bıraktı biz bu vebale ortak olmayız dedi. Memurun işçinin hakkını neden vermiyorsunuz? Dul ve yetimi neden vermiyorsunuz? Enflasyonu yapan büyüten sensin. Hiçbir günahı olmayan insanların hakkını nasıl ellerinden alıyorsun.

'GERÇEK ENFLASYON %160'

ENAG'a göre gerçek enflasyon %160! Bunu zaten vatandaş görüyor. Alışveriş yaparken herkes gerçek enflasyonu görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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