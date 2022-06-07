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  4. SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ilk kez kürsüden duyurdu! Adaylık sinyali! 'Namuslu olanlar gitti...'

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ilk kez kürsüden duyurdu! Adaylık sinyali! 'Namuslu olanlar gitti...'

07.06.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 'Bu topraklarda umutsuzluğa müsaade etmeyeceğiz. Bu toprakların ruhunda umut vardır, helalleşme vardır.' diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda mesaj vererek 'Geleceğim, burnunuzdan fitil fitil getireceğim' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ilk kez kürsüden duyurdu! Adaylık sinyali! 'Namuslu olanlar gitti...'

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali! Kayseri'de hep bir ağızdan İzmir Marşı söyleyen gençleri tebrik eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bundan sonra kale diye bir şey yok. CHP artık her yerde. Konya, Kayseri her yere gidiyoruz ama onlar gidemiyorlar. Esnafa gidemiyorlar, pazara gidemiyorlar. Biz gidiyoruz.' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU: 'ÇİFTÇİYE ELEKTRİĞİ BEDAVA VERECEĞİZ'

'Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. İnsan ayırmayacağız, kimseyi etnik kimliğinden ötürü ötekileştirmeyeceğiz. Her yerde elektriği çiftçiye ücretsiz vereceğiz. Allah'ın güneşi bedava! Petrol yok, kömür yok, doğal gaz yok, güneş var o da bedava.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SADAT SÖZLERİ: 'DEVLETİN SIRLARINI PAYLAŞTINIZ'

SADAT'ın başındaki şahısla Erdoğan'ın resmini yayınladım. Onu o toplantılara davet eden adamdan ülkeye bir fayda gelmez. Devletin sırlarını paylaştınız. Bunların tamamını bitireceğiz.

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'PAZARLARA GİDEMİYORLAR, ESNAFA GİDEMİYORLAR'

Artık hiçbir yer kale değil! Her yerde CHP var. Konya'da da Kayseri'de de CHP olacak. 81 ildeki tüm vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Onlar esnafa gidemiyorlar, emekliye gidemiyorlar. Pazara gidemiyorlar ama biz gidiyoruz. Biz bu ülkede var olan tüm sorunları çözmeye talibiz. Biz köşeyi dönmek için iktidar istemiyoruz. Biz mu millete hizmet etmek için iktidar istiyoruz.

Kayseri'de İzmir Marşı söyleyen gençleri alınlarından öpüyorum. Onlar Türkiye Cumhuriyeti devletine itibar kazandıracak. Bize umut olacaklar.

'TÜİK'TE NAMUSLU OLANLAR İŞİ BIRAKTI'

TÜİK enflasyonu doğru göstermiyor. Namuslu olanlar, dürüst olanlar işi bıraktı biz bu vebale ortak olmayız dedi. Memurun işçinin hakkını neden vermiyorsunuz? Dul ve yetimi neden vermiyorsunuz? Enflasyonu yapan büyüten sensin. Hiçbir günahı olmayan insanların hakkını nasıl ellerinden alıyorsun.

'GERÇEK ENFLASYON %160'

ENAG'a göre gerçek enflasyon %160! Bunu zaten vatandaş görüyor. Alışveriş yaparken herkes gerçek enflasyonu görüyor.

Sizin yarattığınız tablo dolayısıyla insanlar paralarını dövizde tutuyor. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bize katılın derken herkes için söylüyorum. Muhafazakar genç kadın kardeşlerim size de iki çift lafım var: Bunların ne yaptıklarını biliyorsunuz. Bu ülkelerin kadınlarına nasıl hakaretler edildiğini biliyorsunuz. Yarın döner bunlar size de hakaret eder. Biz Cennet'in annelerin ayaklarının altında olduğuna inanıyoruz. Şuna inanmanızı istiyorum. CHP artık eski CHP değil. Aynı değerleri savunuyoruz.

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SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK SİNYALİ!

Tüm bunları herkes görüyor. Biz de görüyoruz. Beşli çeteye peşkeş çektiniz. Geleceğim ve tüm bunları burnunuzdan fitil fitil getireceğim. 85 milyon insan bir avuç çeteye teslim edilmiş vaziyette. Bunlarla helalleşecek miyiz? Yok efendim bunlarla hesaplaşacağız! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormuyorsam siyaseti neden yapıyorum.'

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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