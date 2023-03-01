Son dakika: TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası! KVKK gerekçeyi açıkladı

Son dakika haberi: ABD ve AB'de TikTok hakkındaki peş peşe yasak kararlarının ardından Türkiye'de de sosyal medya deviyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TikTok'a çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle 1 milyon 750 bin TL para cezası verdi.

EN ÇOK KONUŞULAN İÇERİKLERE SAHİP

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan, milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok'ta paylaşılan videolar diğer platformlarda da sık sık gündeme geliyor, zaman zaman tartışmalı içerikler de yer alıyor.

ABD'DE DEVLET KURUMLARINDA TİKTOK YASAĞI

Öte yandan ABD'de dün, devlet kurumlarına, resmi telefonlarda TikTok'un kullanımına yönelik yasağı uygulamak için 30 gün süre tanınmıştı.

Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede aralık ayında yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı. ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu da 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

(AA)

