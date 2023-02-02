TikTok fenomeni çekim yapayım derken canından oldu! Sevenleri şokta

Duyanları şoka uğratan ölüm haberi Porto Riko’dan geldi. TikTok fenomeni Edgar Garay video çekimi yaptığı esnada 21 merelik uçurumdan aşağıya düştü.

The Sun'ın haberine göre, pazar gecesi trajik bir şekilde düşen Garay’ın cesedi pazartesi günü bulundu. Sahil Güvenlik yetkilileri 27 yaşındaki Garay'ın cesedinin deniz fenerinin yakınlarında bulunduğunu açıkladı. Garay'ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ABD Sahil Güvenliği Garay’ın, adanın güneybatı kıyısındaki doğal kayalıklara günübirlik bir gezide olduğunu açıkladı.

DEFALARCA KEZ UYARMIŞ

TikTok fenomeni Edgar’ın kuzeni yaptığı açıklamada onu defalarca kez uyardığını, ancak kendisi uzaklaşıp arkasını döndüğünde Edgar’ın orada olmadığını söyledi.

Edgar'ın erkek kardeşi Carlos Garay ise "Kardeşimin video yüklemeyi sevdiği bir TikTok hesabı var. Maalesef, sınıra olması gerekenden daha yakınken yapmaya çalıştığı şey buydu” açıklamasında bulundu.



