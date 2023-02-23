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Avrupa Birliği'nde TikTok yasağı genişliyor! Uygulamanın silinmesi istenecek

23.02.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği kurumlarında TikTok yasağı genişliyor. AB Komisyonu'ndan sonra AB Konseyi de çalışanların kurumsal cihazları için TikTok yasağı getirdi ve uygulamaları silmelerini isteyeceklerini duyurdu.

Avrupa Birliği'nde TikTok yasağı genişliyor! Uygulamanın silinmesi istenecek

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından AB Komisyonu'nun çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamasının ardından AB Konseyi de benzer bir karar aldı.

AB Konseyi yetkilileri, kurumsal cihazlardan TikTok uygulamasını kaldırmaya başlayacaklarını bildirdi. Ayrıca AB Konseyi'nin, çalışanların kurumsal ağlara bağlantı sağladıkları kişisel cihazlarından da uygulamayı silmelerini isteyeceği belirtildi. Konseyin diğer AB kurumlarıyla yakın işbirliği içinde siber güvenlik tedbirlerini sürekli güncel tutmaya devam edeceği kaydedildi.

GÜVENLİK ENDİŞESİNE YOL AÇIYOR

AB kurumlarından ilk olarak AB Komisyonu, çalışanlarının özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmalarını istemişti. Avrupa Parlamentosu'nun da benzer bir tedbir alması bekleniyor.

Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor. ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı. (AA)

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