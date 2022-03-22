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  4. Son dakika | Ukrayna lideri Zelenskiy'nin 'referandum' açıklaması! Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

Son dakika | Ukrayna lideri Zelenskiy'nin 'referandum' açıklaması! Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

22.03.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in NATO'ya girip girmeme ve Rusya'nın teklifleri konusunda referanduma gidebileceğini açıklaması gündem yarattı. Tüm dünya Ukrayna liderinin bu çıkışı sonrası Rusya'dan gelecek yanıta kilitlenmişken, beklenen açıklama Vladimir Zelenskiy’in Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. İşte Ukrayna-Rusya savaşının seyrini değiştirebilecek gelişmenin detayları...

Son dakika | Ukrayna lideri Zelenskiy'nin 'referandum' açıklaması! Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

Son dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, 'referandum' çıkışı sonrası Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Müzakerelerin çok ağır ilerlediğini belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, “Ukrayna egemen bir devlettir ve bir tür iç prosedür olabilir ve olmalıdır. Ama bunun yanında iki delegasyon arasında müzakere aşamasında olan bir madde var. Bu maddelerin detaylarına giremem. Şu anda onları kamuoyuna açıklamanın sadece müzakere sürecine zarar verebileceğine inanıyoruz. Zaten istediğimizden çok daha yavaş ve daha belirsiz gidiyor” ifadelerini kullandı.

"ÖNERİLERİMİZİ SUNDUK"

Rusya’nın önerilerinin yalnızca müzakere heyeti tarafından değil yazılı taslaklar halinde Ukrayna tarafına da sunulduğunu aktaran Peskov, “Müzakere ekibimiz tam yetkiye ve gerekli bilgiye sahip, devlet başkanının gerekli siyasi iradesine sahip. Artık sıra Ukraynalı muhataplarımızda. Müzakere heyetimizin pozisyonunu onlar (Ukrayna heyeti) iyi biliyor. Birkaç gün önce sadece sözlü olarak değil yazılı olarak ta gerekli taslak metinleri Ukraynalılara teslim edildi” dedi.

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ZELENSKİY NE DEMİŞTİ?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın talepleri konusunda Ukrayna halkının karar vermesi gerektiğini söyleyerek, “Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken, onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz. Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak. Bu nedenle her halükarda bu yolu halkımızla birlikte yürümeye ve her şeyi yapmaya hazırım” açıklamasını yapmıştı.

(İHA)

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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