Tiktok'tan canlı yayın açtığı için eski sevgilisini katletmişti... Kıskançlık cinayetinde ceza belli oldu!

Diyarbakır’da bir kafeteryada arkadaşlarıyla otururken TikTok’tan canlı yayın yaptığı sırada eski sevgilisi Musa Sevim’in (25) silahlı saldırısında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Meryem Sevim cinayetiyle ilgili dava Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

UYUŞTURUCU YALANIYLA KURTULMAYA ÇALIŞTI

Duruşmada hazır bulunan tutuklu Musa Sevim son savunmasında, Meryem’le imam nikahlı evlendiğini, cinayetten 20 gün önce Meryem’in gebe olduğunu ve arkadaşının kimlik bilgilerini kullanarak özel bir hastanede bebeği aldırdığını belirten katil zanlısı, “İlk başta yalanladı, sonra kabul edince ayrıldık. Meryem olay günü uyuşturucu maddenin etkisi altındaydı, beni tahrik etti. O nedenle vurdum” dedi. Ancak otopsi raporu Musa Sevim’in iddiasını doğrulamadı. Genç kızın kanında gerek uyuşturucu, gerekse alkol ve uyarıcı hiçbir maddeye rastlanılmadığı Adli Tıp Kurumunca tespit edildi.

CANLI YAYINDAN YERİMİZİ TESPİT ETTİLER

Cinayet günü Meryem ile birlikte olan arkadaşı da B.Ö’de tanık olarak dinlendi. B.Ö ifadesinde, “Cinayetten 1 hafta önce Meryem, Musa’nın telefonunda bir kız ile yazıştığını görünce araları bozuldu. Musa beni arayıp Meryem’in yerini öğrenmeye çalışıyordu. Olay günü Meryem ile Musa ile tartışıp kavga etmişti. Meryem kafede TikTok hesabından canlı yayın yapınca bu yayına Musa’nın yeğenleri de katıldı ve bizi gördüler. Sonra yanımıza geldiler. Masaya geldiklerinde Musa’nın iki yeğeni yanındaydı. Musa silahını ateşleyince herkes masadan kaçıştı. Meryem sandalyede oturur vaziyetteydi. Musa kafeden çıktı, sonra geri dönüp silahını tekrar ateşledi. Ben korkudan tuvalete kaçtım” dedi.

MERYEM ÇIĞLIK ATINCA GERİ DÖNÜP 4 EL DAHA SIKTI

Vahşice işlenen cinayete tanıklık eden Meryem’in arkadaşı S.S de ifadesinde, “Meryem’in evindeyken eski sevgilisi Musa telefonla arayıp küfür ve tehditler savuruyordu. Meryem kendisinden ayrıldığı için başka erkeklerle görüştüğü taktirde onu öldürmekle tehdit ediyordu. Meryem TikTok canlı yayını açtı. Bana ‘Musa ve arkadaşları da canlı yayına girdi’ dedi. Sonra da bulunduğumuz kafeye geldiler. Musa aniden elini beline atarak ‘İhanetin affı olmaz’ dedi ve iki el ateş etti. Ben masanın altına gizlenince Meryem’in ayak ve bacağından yaralandığını gördüm. Meryem çığlık atınca geri geldi ve 4 el daha sıkınca Meryem’in sesi kesildi. Önce kendimi kontrol ettim yaralandığımı anlayınca polisler gelip bizi aldılar” diye konuştu.

“ZARAR VERMEYECEĞİNE DAİR SÖZ VERİNCE GÖRÜŞTÜRDÜM”

Kafede bulunan K.T ise ifadesinde, “Beni olay günü Musa Sevim aradı. Meryem’i nereden tanıdığımı ve onunla neden birlikte olduğumu sordu. Ben de çocukluk arkadaşı olduğumuzu aramızda bir ilişki olmadığını söyledim. Israrla nerede olduğumuzu sorup buluşmak istedi. Meryem ve diğer arkadaşları kafeye bıraktıktan sonra Musa ile görüştüm. Buluşmaya gittiğimizde yanında birkaç kişi daha vardı. Israrla Meryem’i görmek istiyordu. Bende ona zarar vermeyeceğine dair söz vermesi halinde görüştürebileceğimi söyledim. Birlikte kafeye gittik. Musa Meryem’in yanına oturdu. İkili tartışınca garsonlar bizi uyardılar. Tartışma devam edince Musa sandalyesini biraz geri çekip kendine alan açtıktan sonra Meryem’in ayağına iki el sıktı. Meryem yere doğru kapanınca bu kez arkadan yaklaşıp kafasına sıkıp, ‘Ben adamın anasını böyle sinkaf ederim’ dedi. Ben korkudan masanın altına saklandım” dedi.

KADINA KARŞI ÖLDÜRME SUÇUNDAN AĞIR MÜEBBET ALDI

Mahkeme, Meryem’in nerede olduğunu merak eden eski sevgilisi Musa Sevim’in, genç kızın yakın arkadaşlarından birini arayıp nerede olduklarını sorduğunu, ardından da arkadaşlarını da yanına alarak kafeye gittiğini belirtti.

Katil zanlısının yanında oturan sanıklardan Yakup Özmez’e dönerek, “Yakup benim midem bulanıyor. Ben şimdi buraya kusacağım, senin de miden bulanıyor mu?” diye sorduğunu ifade etti. Yakup da “Yok abi benim midem bulanmıyor, ama sen kus dersen kusarım” dediğini, ardından Musa’nın “Ben şimdi buraya kusacağım” dedikten sonra sanık Yakup’un “Kus abi hakkındır” deyince belindeki tabancayı çekerek önce Meryem’in ayaklarına doğru ateş ettiğini belirtti. Kafeteryanın kapısına doğru yöneldikten sonra geri gelerek bu kez genç kızın kafasını hedef alan katilin, “ Benim adım Musa Sevim. İhanetin affı olmaz. Ben adamın anasını sinkaf ederim. Senin de ananı, bacını sinkaf ederim, herkes bunu böyle bilsin” diyerek bu kez genç kızın kafasına doğru 4 el daha ateş ettiği bildirildi. Mahkeme, Musa Sevim’i kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Diğer 4 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.