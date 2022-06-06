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Uzaya çıkan ilk Meksikalı kadının ilginç hikayesi ortaya çıktı: Fast food zincirinden uzaya!

06.06.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin geçtiğimiz günlerde NS-21 görevini tamamlayarak altı kişiyi uzaya çıkardı. Blue Origin'in ekibinde Meksikalı mühendis Katya Echazarreta da vardı. Mühendis uzaya giden ilk Meksikalı kadın oldu. Ancak Echazarreta'nın 17 yaşındayken ünlü bir fast food zincirinde çalıştığı ortaya çıktı.

Uzaya çıkan ilk Meksikalı kadının ilginç hikayesi ortaya çıktı: Fast food zincirinden uzaya!

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin tarafından inşa edilen bir roket, uzaya giden ilk Meksika doğumlu kadının da dahil olduğu beşinci yolcu ekibini uzaya götürdü.

BİNLERCE KİŞİNİN ARASINDAN SEÇİLDİ

18 metre uzunluğundaki New Shepard roketi, Blue Origin'in Batı Teksas'taki tesisinden kalktı ve altı kişilik bir ekibi Dünya yüzeyinin 100 km üzerine çıkardı. Çoğu yolcu koltukları için açıklanmayan bir miktarda ödemede bulundu. Ancak Meksika'nın güneydoğu kesiminde yer alan Guadalajara'dan bir mühendis ve bilim iletişimcisi olan Katya Echazarreta, gelen binlerce başvurunun arasından sıyrılıp Space for Humanity adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından bu göreve seçildi.

Kuruluşun amacı, uzaya "olağanüstü liderleri" göndermek ve onların perspektifte derin bir değişim sağladığı söylenen bu deneyimi yaşamasına olanak tanımak.

UZAYA SEYAHAT EDEN İLK MEKSİKALI KADIN

Katya Echazarreta CNN Business'a yaşadığı deneyimini anlattı. "Aşağıya bakıp herkesin orada olduğunu görmek, tüm geçmişimiz, tüm hatalarımız, tüm engellerimiz, her şey, her şey orada. Geri döndüğümde düşünebildiğim tek şey, insanların bunu görmesine ihtiyacım olduğuydu." dedi.

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Echazarreta, Blue Origin yolculuğuyla uzaya seyahat eden ilk Meksikalı kadın oldu. Ayrıca, 1985'te NASA'nın uzay mekiği görevlerinden birine katılan bilim insanı Rodolfo Neri Vela'dan sonra uzaya giden ikinci Meksikalı.

BİR FAST FOOD ZİNCİRİNDE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yedi yaşında ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan Echazarreta, dilini bilmediği yeni bir yerde bunaldığını hatırlıyor. Echazarreta, 17 ve 18 yaşındayken, ünlü bir fast food zincirinde çalışarak maaşıyla ailesinin ana geçimini sağlayan kişi olduğunu söyledi. Uzaya seyahat eden ilk Meksikalı kadın, "Bazen benim için çok önemli olan üniversiteyi bitirmeye çalışmak için aynı anda dört taneye kadar işte çalışırdım" diyerek konuştu.

Echazarreta şu anda Johns Hopkins Üniversitesi'nde Mühendislik Yüksek Lisansı üzerinde çalışıyor. Daha önce NASA'nın California'daki ünlü Jet Propulsion Laboratory'de çalıştı. Ayrıca TikTok'ta 330.000'den fazla takipçisi bulunuyor. Echazarreta TV programlarında ve YouTube'da da karşımıza çıkan bir isim.

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Blue Origin'in beşinci uçuşunda Echazarreta, daha önce Blue Origin'i aralık ayında uçuran ve tekrar yolcu olan ilk yatırımcı olan Evan Dick ile birlikte uçtu. Diğer yolcular arasında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Hamish Harding; ticari bir gayrimenkul şirketinin kurucusu olan Jason Robinson; bir özel sermaye yatırım şirketinin kurucu ortağı Victor Vescovo; ve The Crypto Space Agency adlı bir gruptan bir NFT satın aldıktan sonra koltuğa oturmaya hak kazanan 28 yaşındaki Victor Correa Hespanha vardı.

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