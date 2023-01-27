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WhatsApp kullanıcılarına müjde! Ortaya çıktı

27.01.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, yeni özellikler sunarak platformunu geliştirmeye devam ediyor. Meta çatısı altındaki platformun üzerinde çalıştığı yeni özellikler ise ortaya çıktı. WhatsApp kullanıcıları için oldukça faydalı olacak gibi görünen yeni özelliklerin uygulamanın gelecekteki bir güncellemesiyle kullanıma sunulması umuluyor.

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Ortaya çıktı

WhatsApp durmuyor, yeni özellikler getiriyor. iOS ve Android uygulamaları bulunan WhatsApp'ın tüm bunları kullanıcılarını memnun etmek için yaptığı söyleniyor. Şimdi ise WhatsApp'ın yine yeni özellikleri ortaya çıktı. Artık uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanması planlanan yeni bir özellik daha var görünüyor. Aktarılanlara bakılırsa bu özellik ve bu özellik kapsamında yapılan iyileştirmeler kullanıcılar için oldukça faydalı olacak.

İŞTE WHATSAPP, İŞTE O ÖZELLİKLER!

WABetaInfo'nun aktardığına göre WhatsApp, yeniden tasarlanmış bir metin düzenleyici üzerinde çalışıyor. WhatsApp, çizim aracını geliştirmek için ise üç yeni özellik sunmayı planlıyor. Bu özellikler şöyle sıralanıyor:

*** İlk özellik, klavyenin üzerinde görüntülenen yazı tipi seçeneklerinden birine dokunarak farklı yazı tipleri arasında hızlı bir şekilde geçiş yapma yeteneğiyle alakalı. Metnin yazı tipini değiştirmek zaten mümkündü, ancak WhatsApp'ın bu arayüz sayesinde bunu kolaylaştıracağı söyleniyor.

* İkinci özellik ise metnin hizalamasını değiştirme yeteneği ile ilgili. Bu özellik sayesinde, metni sola, ortaya veya sağa hizalamak mümkün olacak. Böylece kullanıcılar metninizi görüntüler, videolar ve GIF'ler içinde biçimlendirme üzerinde daha fazla kontrole de sahip olacak.

* Üçüncü özellik, metin arka planını değiştirme yeteneği ile alakalı bir özellik. Bu özellik sayesinde farklı bir arka plan rengi seçilerek önemli metinlerin ayırt edilmesi kolaylaşacak.

wa

Kullanıcılara müjde... Ortaya çıktı! Kullanıcılara müjde... Ortaya çıktı!

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Geliştirilmekte olan bir özellik olduğu belirtilen yeni metin düzenleyicinin uygulamanın gelecekteki bir güncellemesiyle kullanıma sunulması bekleniyor.

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