HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ortaya çıktı! WhatsApp'ın beklenen özelliği yolda: Kullanıcılara müjde...

Ortaya çıktı! WhatsApp'ın beklenen özelliği yolda: Kullanıcılara müjde...

09.01.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS ve Android'te de bulunan WhatsApp'ın yeni özellikler için çalışmaları devam ediyor. Son olarak WhatsApp'ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. WhatsApp'ın beta sürümünde görülen yeni QR özelliği, sohbet geçmişlerini Google Drive'a yedekleme gerekmeksizin aktarmak isteyenlerin işini kolaylaştıracak. Bu özelliğin süreci basitleştireceği de konuşuluyor. Şimdi merak edilen ise geliştirme aşamasında olan yeni WhatsApp özelliğinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı.

Ortaya çıktı! WhatsApp'ın beklenen özelliği yolda: Kullanıcılara müjde...

WhatsApp yeni özellikler konusunda çalışmalar yapmayı sürdürürken, yeni özelliklere dair keşifler de yapılıyor. Android için WhatsApp beta'da yapılan yeni bir keşif ise WhatsApp'ın yolda olan yeni bir özelliğini ortaya çıkardı. Yeni özellik, WhatsApp kullanıcıları için bir müjde niteliği taşırken, özellikle sohbet geçmişlerini Google Drive'da yedeklemek zorunda kalmadan yeni bir Android telefona aktarmak isteyenler için süreci mümkün hale getirip, işleri kolaylaştıracak gibi duruyor. İşte WhatsApp'ın yolda olan yeni özelliği QR kod ile sohbet aktarma!

WHATSAPP'TAN QR'LI YENİ ÖZELLİK!

WABetaInfo'nun aktardığına göre; QR kod ile sohbet aktarma özelliği, kullanıcıların sohbet geçmişlerini Google Drive'da yedekleme yapmak zorunda kalmadan yeni bir Android cihaza geçmelerine olanak tanıyacak. Bunun için verilen QR kodu taramak gerekecek ve sohbetler QR kod sayesinde kolayca yeni cihaza taşınacak.

Whatsapp1

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre WhatsApp'ı yeni Android cihaza indirmekle başlayan süreç gayet basit. WhatsApp'ı yeni telefonda açtıktan sonra bir QR kod verilecek. QR kodu okutmak, sohbet geçmişinin yeni Android cihaza taşınmasını başlatmak için yeterli olacak.

WhatsApp duyurdu, merak konusu oldu! WhatsApp duyurdu, merak konusu oldu!

Bu özellik, Google Drive'daki sohbetlerini ve medyalarını yedeklemeden sohbet geçmişlerini yeni bir Android telefona aktarmak isteyenler için süreci kolaylaştırdığı ve daha hızlı bir geçiş sağladığı için kullanışlı ve verimli bir çözüm sağlayacak gibi duruyor.

YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp,'ın uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için QR kod ile sohbet aktarma seçeneğini geliştirdiği söyleniyor. Özellik geliştirme aşamasında olduğu için ne zaman kullanıcılara sunulacağını da haliyle bilinmiyor. Ancak gözler WhatsApp'tan gelecek açıklamalarda ve güncellemelerde olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ha geldi, ha gelecek' derken... 'Ucuz iPhone' hayal mi oldu? 'Ha geldi, ha gelecek' derken... 'Ucuz iPhone' hayal mi oldu?
Bir yılda çok konuşulacak yükseliş! Sadece 4 parti başardıBir yılda çok konuşulacak yükseliş! Sadece 4 parti başardı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan afet konutlarının ödeme planını açıkladı! 18 yıl vade, 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arası taksit...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan afet konutlarının ödeme planını açıkladı! 18 yıl vade, 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arası taksit...
Anahtar Kelimeler:
whatsapp

En Çok Okunan Haberler

Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe!

Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe!

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

Jorge Jesus maç sonunda isyan etti! ''Ben böyle bir şey görmedim''

Jorge Jesus maç sonunda isyan etti! ''Ben böyle bir şey görmedim''

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Sapık 'mali müşavir' skandalı! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’

Sapık 'mali müşavir' skandalı! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’

Üniversite öğrencisi genç kızın sır ölümü! Cansız bedeni denizde bulundu

Üniversite öğrencisi genç kızın sır ölümü! Cansız bedeni denizde bulundu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.