AirTag'li akılalmaz cinayet! Başka kadınla yakaladığı erkek arkadaşını ezerek öldürdü

Olay Indiana eyaletinde meydana geldi. İddialara göre 26 yaşındaki Gaylyn Morris isimli bir kadın, aldatan erkek arkadaşını bir Apple AirTag ile takip etti. Daha sonra arabayla üç kez üzerinden geçerek ölümüne neden oldu.

AIRTAG İLE BARA KADAR TAKİP ETTİ

Daily Star'ın haberine göre; Gaylyn Morris'in erkek arkadaşını AirTag ile bir bara kadar takip ettiği ve onu orada başka bir kadınla gördükten sonra öldürdüğü söyleniyor.

Öte yandan, Indianapolis Metropolitan Polis Departmanı bir basın açıklamasında, 26 yaşındaki Morris'in 2 Haziran Perşembe gecesi Indianapolis'te Tilly's adlı bir barın otoparkında erkek arkadaşı Andre Smith'e aracıyla çarptığını iddia etti. Açıklamada, polisin 26 yaşındaki Smith'i bir aracın altında yerde yatarken bulduğu belirtildi. Smith'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Indianapolis Star'ın haberine göre ise bir tanık, Morris'in kendisine Smith'le ilişkisi olduğunu söylediğini ve kendisini başka bir kadınla aldattığına düşündüğünden bir AirTag ile adamın izini sürdüğünü ifade etti.

Bara gittikten sonra Morris'in boş bir içki şişesini diğer kadına salladığı iddia edildi. Ancak Smith'in araya girdiği ve personel tarafından üç kişinin bardan ayrılmalarının istendiği öne sürüldü.

Bir tanık polise, Morris'in Smith'i otoparkta arabasıyla yere düşürdüğünü gördüğünü, ardından geri gittiğini ve sonra tekrar ona çarpmak için ilerlediğini belirtti. Morris daha sonra polis tarafından tutuklandı. Smith ile barda bulunan kadın ise olayda herhangi bir zarar görmedi.

Morris'in cinayetle suçlandığı söylenirken ve 7 Haziran günü mahkemeye çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

AIRTAG NEDİR?

Apple'ın takip aksesuarı AirTag, eşyaların yeri değiştirildiğinde insanların onları iPhone üzerinden takip etmesine yardımcı olmak için eşyalara eklenebilen madeni para büyüklüğünde cihazlar olanak tanımlanıyor. Apple, cihazları ilk olarak Nisan 2021'de piyasaya sürdü.

