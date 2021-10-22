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Akşener'den Erdoğan'a 'sosyal medya' tepkisi

22.10.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Sosyal medya' açıklamasına tepki gösterdi.

Akşener'den Erdoğan'a 'sosyal medya' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğini yaptığı İstanbul’da düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"na bir video mesaj göndererek katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.” açıklamasında bulundu.

AKŞENER'DEN YANIT GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın bu sözlerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden yanıt verdi.

Akşener, “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de ülkemizin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

DSADAF

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti
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