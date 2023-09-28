Asansörde mahsur kaldığı sürenin parasını maaşından kesti! Patronun hareketi sosyal medyada gündem yarattı

Reddit'te paylaşım yapan bir kişi kendi hatası olmadığı halde işe geç kaldığı için maaşından kesinti alınca şok oldu. Mesai için ofise gittiğinde 3 saat boyunca asansörde mahsur kaldığını dile getiren kişi maaşından kesinti yapıldığını ve geç kaldığı için azarlandığını söyledi. Gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Duruma öfkelenen çalışan hikayesini Reddit'te "Asansörde 3 saat boyunca mahsur kaldım. Asansör birdenbire çalışmayı bıraktı. Bakım departmanıyla ya da ofisimle iletişime geçemedim. Onlara telefonla ulaşmaya çalıştım ve birkaç denemeden sonra durumum hakkında İK'ya bilgi verebildim ve onlar da bir bakım görevlisi gönderdiler. Üç saat sonra beni asansörden çıkardılar. Ardından ise maaşımdan kesinti yapılacağını söylediler" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölüm asansörde mahsur kalmasının kendi hatası olmadığı belirten çalışana hak verirken onu yeni bir iş araması konusunda cesaretlendirdi. Bazı sosyal medya kullanıcısı ise çalışan ve işveren arasında benzer durumların defalarca kez yaşanmasından kaynaklanan tahammülsüzlük durumunun altını çizdi.