Böyle piknik ne görüldü ne de duyuldu! Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle kapatmak istedi

Amerikalı sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, ormanda yarı çıplak bir şekilde piknik yaptığı anları paylaşarak gündem yarattı. Çevresindekilere aldırış etmeden üstünü çıkartan Sandavol, çıplak göğüslerini kareli bir peçeteyle örtmeye çalıştı. Fenomen ismin peçete rengiyle uyumlu bir iç çamaşırı altı tercih etmesi dikkatli gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ormanlık bir alanda bir piknik masasının üzerine oturarak verdiği pozlara Sandavol, “Anneciğim” notunu ekledi. Sandavol’un cesur pozları kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Binlerce yorum ve beğeninin geldiği gönderilerde sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandavol’un güzelliğini öven yorumlarda birleşti.