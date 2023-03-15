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Böyle piknik ne görüldü ne de duyuldu! Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle kapatmak istedi

15.03.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Los Angeles’ta yaşayan sosyal medya fenomeni Julia Sandoval Instagram’dan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Instagram hesabında 218 bin takipçisi bulunan fenomen isim açık havada üstünü tamamen çıkartarak piknik yaptığı anları paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları adeta paylaşıma akın etti.

Böyle piknik ne görüldü ne de duyuldu! Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle kapatmak istedi

Amerikalı sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, ormanda yarı çıplak bir şekilde piknik yaptığı anları paylaşarak gündem yarattı. Çevresindekilere aldırış etmeden üstünü çıkartan Sandavol, çıplak göğüslerini kareli bir peçeteyle örtmeye çalıştı. Fenomen ismin peçete rengiyle uyumlu bir iç çamaşırı altı tercih etmesi dikkatli gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Ormanlık bir alanda bir piknik masasının üzerine oturarak verdiği pozlara Sandavol, “Anneciğim” notunu ekledi. Sandavol’un cesur pozları kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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Binlerce yorum ve beğeninin geldiği gönderilerde sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandavol’un güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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