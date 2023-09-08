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    4. Bekarlık canına tak etti! Sokakları “Bir koca arıyorum” yazılı pankartla dolaştı... “Sanırım onu buldum”

    Bekarlık canına tak etti! Sokakları “Bir koca arıyorum” yazılı pankartla dolaştı... “Sanırım onu buldum”

    08.09.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Karolina Geits New York sokaklarında “Bir koca arıyorum” yazılı pankartla dolaşınca sosyal medyanın gündemine oturdu. 2 yıldır bekar olduğunu ve aşk hayatının yolunda gitmemesinden yorulduğunu dile getiren fenomen isim, “İstediğim şeyi somut olarak belli ettiğimde evrenin bunu bana göndereceğini biliyordum. Sanırım onu buldum” dedi.

    Sosyal medyada güzellik tüyoları paylaştığı bir hesaba sahip olan 29 yaşındaki fenomen isim son dönemde aşk hayatında yaşadığı olumsuz deneyimlerinden sıkıldığını dile getirerek ilginç bir yola başvurdu. Başarısızlıkla sonuçlanan flört girişimlerinin sonucunda kendisine uygun eş adayını bulmak için Geits elinde pankartla kendisini sokaklara attı. TikTok’tan yaptığı paylaşımda Geits, “Bir koca arıyorum” pankartıyla New York sokaklarında dolaştığı anları hayranlarına gösterdi.

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    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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    Sosyal medyada 800 bini aşkın izlenmeye ulaşan gönderisinde fikrini savunan Geits, “Bir pankart yapmaya ve bunun işe yarayıp yaramayacağını görmek için şehirde dolaşmaya karar verdim. Bir aile istiyorum, aşka hazırım ve kaybedecek zamanım yok” dedi.

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    New York Post’a konuşan Geits, “Videoda tanıştığım adamlardan biriyle şimdi flört ediyoruz. 30 dakikalık bir mülakatın sonunda ona numaramı verdim ve birkaç gündür konuşuyoruz. Daha yeni tanışıyoruz. İşlerin nereye gideceğini zamanla göreceğiz” diye konuştu.

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