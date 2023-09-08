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    4. Sosyal medya fenomeni Jenna Lee’nin rüzgarla zor anları! Bir türlü havlusunu seremedi

    Sosyal medya fenomeni Jenna Lee’nin rüzgarla zor anları! Bir türlü havlusunu seremedi

    08.09.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Jenna Lee yaz aylarının bitmesine rağmen tatil yapmaktan vazgeçmiyor. Fenomen isim son olarak deniz keyfi yaptığı anlarda çekilen pozlarını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Jenna Lee yaz tatilini bir türlü bitiremedi. Fenomen isim yaz aylarının bitmesine rağmen deniz keyfi yapmaya devam ederek hayranlarını kıskandıran paylaşımlara imza attı.

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    Sosyal medya fenomeni çiçek desenli bikinisiyle denize girmek için iskelenin üzerinde hazırlık yaparken bir süre rüzgara karşı mücadele verdi.

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    Havlusunu iskelede bıraktıktan sonra suyun sıcaklığını kontrol etmek isteyen Lee merdivenin yakınına oturarak poz vermeyi ihmal etmedi. Fenomen isim tüm bu anları hayranlarıyla Instragram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

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