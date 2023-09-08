Çocuğunun babasının NBA yıldızı olduğu iddia edilmişti! Dekolteli tulumuyla basketbol oynayınca yine merak edildi

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades geçtiğimiz yıl oğlu Milo’yu kucağına almıştı. Hamilelik dönemini gözlerden uzak bir şekilde geçiren Rhoades oğlunun bebeğinin babasının kimliğini de açıklamamayı seçmişti.

Instagram’dan yaptığı açıklamasında oğlunun babasının bir NBA yıldızı olduğunu ima eden Rhoades, “Tanrıya yemin ederim ki NBA oyuncularının iyi insanlar olduğunu düşünmüştüm. Ve bilirsiniz sonra ona hamile olduğumu söyledim. O ise bana gidip kendimi becermemi söyledi” demişti. Fenomen isim yıllar sonra Instagram hesabının hikaye bölümünden basketbol oynadığı anları paylaşınca yeniden gündem yarattı.

Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında derin sırt dekolteli kırmızı bir tulum tercih eden Rhoades eline basketbol topunu alıp potanın karşısına geçti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.