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    4. Çocuğunun babasının NBA yıldızı olduğu iddia edilmişti! Dekolteli tulumuyla basketbol oynayınca yine merak edildi

    Çocuğunun babasının NBA yıldızı olduğu iddia edilmişti! Dekolteli tulumuyla basketbol oynayınca yine merak edildi

    08.09.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Geçtiğimiz yıllarda oğlu Milo’yu kucağına alan Lana Rhoades, bebeğinin babasının kimliğini gizli tutmaya karar vermişti. Oğlunun babasının NBA yıldızı olduğunu duyurarak dikkatleri üzerine çeken Rhoades yıllar sonra basketbol oynadığı anları paylaşınca bir kez daha ünlü ismin çocuğunun babası merak konusu oldu.

    Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades geçtiğimiz yıl oğlu Milo’yu kucağına almıştı. Hamilelik dönemini gözlerden uzak bir şekilde geçiren Rhoades oğlunun bebeğinin babasının kimliğini de açıklamamayı seçmişti.

    KAPAK YENİ LANA

    Instagram’dan yaptığı açıklamasında oğlunun babasının bir NBA yıldızı olduğunu ima eden Rhoades, “Tanrıya yemin ederim ki NBA oyuncularının iyi insanlar olduğunu düşünmüştüm. Ve bilirsiniz sonra ona hamile olduğumu söyledim. O ise bana gidip kendimi becermemi söyledi” demişti. Fenomen isim yıllar sonra Instagram hesabının hikaye bölümünden basketbol oynadığı anları paylaşınca yeniden gündem yarattı.

    kapak yy

    Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında derin sırt dekolteli kırmızı bir tulum tercih eden Rhoades eline basketbol topunu alıp potanın karşısına geçti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Lana Rhoades

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