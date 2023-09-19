TikToker Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı! "127 kilogram ağırlığında bir dövüşçüydüm ama..."

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Austin bölgesinde yaşayan Gabbi Tuft, 2009 yılında Tyler Reks ring adıyla WWE'ye ilk çıkışını yaptığında 127 kilogram ağırlığındaydı. Uzun yıllar boyunca dövüş yaptıktan sonra 40'lı yaşlarının başında cinsiyet değiştirmeye karar verdiğini söyleyen Tuft, ameliyatının sonrasında bir anda TikTok'ta 1 milyona yaklaşan takipçiye ulaşarak fenomene dönüştü.
Insider için yazdığı bir makalesinde Tuft cinsiyet değiştirme sürecini, "Başkalarının gördüğü 127 kilogramlık güreşçi ve vücut geliştirmeci aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildi. Geçiş sürecime başladığımda, kendimi dünyaya nasıl sunmak istediğimle boğuştum. Birkaç yıl boyunca deneme yanılma ve araştırma sonucunda öğrendiklerimi paylaşırsam ve %100 özgün ve dürüst kalırsam başkalarına yardım edebileceğimi biliyordum. Bu, kendi başına, daha zorlu zamanları değerli kıldı." dedi.
Artık geçiş yolculuğunu paylaşarak TikTok'ta 800.000'den fazla takipçi topladı. Gabbi'nin videoları arasında 20 yıllık eşi Priscilla ve 11 yaşındaki kızları Mia ile geçişine verdikleri tepkiler hakkında konuşmalar yer alıyor.