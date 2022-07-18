Morg çalışanı aldığı en ilginç talepleri anlattı! Müstehcen kıyafetlerden intikam yumruklarına...

İngiltere'de yaşayan bir morg görevlisi, kariyeri süresince tanık olduğu ya da kendisinden talep edilen ilginç şeyleri anlattı. Yas tutan aile üyelerinin, arkadaşların veya partnerlerin sevdiklerinin ölümüyle uğraşırken istediği tüm tuhaf şeyleri detaylandırdığı bir kitap yayınlamaya hazırlanan Kate Marshall, paylaştığı bilgilerle herkesi şoke etti.

İLGİNÇ TALEP

Eşini kaybeden bir adamın, kendisinden karısının özel bölgesinde bulunan bir piercingi hemen alıp ona vermesini istediğini anlatan Kate, aynı kişinin daha sonra eşinin alışılmadık bir kıyafetle gömülmesini istediğinde yaşadığı şoku paylaştı. Genç adamım Kate'e uzattığı çantada siyah bir tulum, bir maske, kedi kulakları ve file tayt vardı.

İNTİKAM YUMRUĞU

Bir başka olayda ise evlilik dışı bir ilişkinin ayyuka çıktığı ana şahit olan Kate, genç bir kadının kocasının cesedini nasıl yumrukladığını anlattı. Kendisi o an iki yaşında olan oğullarını doğurabilmek için doğurganlık tedavisi görürken, eşinin yıllardır kendisini bir başka kadınla aldattığını ve çoktan o kadından bir çocuk sahibi olduğunu anlattan kadın, Kate'e ''Sadece onu yumruklamak için geldim'' diyip orayı terk etmişti.

BU SEFERKİ TRAJİKTİ

Bir diğer hikayesi ise acıklı bir anne kız hikayesiydi. 50'li yaşlarında bir sperm donörü yardımıyla dölleme yoluyla hamile kalan bir kadının trajik bir şekilde kız bebeğini kaybetmesinin ardından, sırf kendisine söz verdiği için günlerce morga gelip ona hikaye okuduğunu anlatan Kate, kadının ancak ceset buruşmaya başlayınca gitmeye ikna olduğunu anlattı.

''HATIRLAMALIYIZ''

Yas tutmanın hiçbir yolunun doğru ya da yanlış olmadığını söyleyen Kate, her kayıpta o hisle baş başa kalıp, oyalanıp, kabul etmemiz gerektiğini belirti ve "Kendi hayatımızın bir yol ayrımında olup olmadığını düşünmeli ve bizi tanımlayan şeyin ölüm değil hayat olduğunu hatırlamalıyız'' dedi.



