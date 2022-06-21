Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları! Dünyanın en büyük vajinasından en uzun boşalmaya kadar

Kimileri teyit edilmiş kimileri de doğruluğu kabul edilmemiş rekorlar olsa bile kayıtlara geçen cinsellik rekorları birçok insanı şaşırtıyor. İşte o verilerden bazıları...

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları! Dünyanın en büyük vajinasından en uzun boşalmaya kadar

EN BÜYÜK VAJİNA Şu anda dünyanın en büyük vajinasının kime ait olduğu bilinmese de Kanadalı Anna Swan'in, 19. yüzyılda yaklaşık 49 cm büyüklüğünde olduğu tahmin edilen bir vajinaya sahip olduğuna inanılıyor. Anna normal bir boyutta doğsa da, gençliğinde boyu 2 metreden uzundu. Bebeklerin de biri doğum esnasında hayatını kaybetti ancak 9.98 kg ve 71.12 cm doğan bebek o dönem dünyaya gelen en büyük bebekti.

EN BÜYÜK PENİS Meksika, Saltillo'dan Roberto Esquivel Cabrera rekor kıran 48 cm'lik devasa bir penise sahip. Dünyanın en büyük penisine sahip olduğu için ünlü olduğunu söyleyen Roberto "Penisimden memnunum, kimseninkinin benim kadar büyük olmadığını biliyorum. Guinness Rekorlar Kitabında yer almak isterdim ama bu rekoru tanımıyorlar." dedi.

EN UZUN ÖPÜCÜK Şimdiye kadarki en uzun öpüşme, 58 saat, 35 dakika ve 58 saniyeile Taylandlı Ekkachai ve Laksana Tiranarat çiftine ait. Bir önceki rekor da 2011 yılında yine 48 saat ile kendilerine aitti. Çift, iki pırlanta yüzükle birlikte yaklaşık 2.000 £ nakit kazandı.

EN UZUN SEKS En uzun süre seks yapma rekoru, 12 saatte 919 erkekle cinsel ilişkiye giren yetişkin film yıldızı Lisa Sparks'a ait. Lisa bu rekoruyla 2003 Dünya Şampiyonası sırasında 759 erkekle yatmış olan önceki rekor sahibini yendi. Bu uzun süren cinsel ilişki deneyimi esnasında çok sıkıldığını anlatan Lisa "Hepinize karşı tamamen şeffaf olmak gerekirse; bu olay, 21 yılı aşkın bir süredir yetişkin film endüstrisinde olmama rağmen bu güne kadar yapmaktan pişman olduğum tek şey" dedi.