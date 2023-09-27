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    4. Dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa limit tanımadı! Yastığını yorganını alıp bahçede uzandı... Gören bir daha baktı

    Dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa limit tanımadı! Yastığını yorganını alıp bahçede uzandı... Gören bir daha baktı

    27.09.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 27 milyonu aşkın geniş bir hayran kitlesine sahip olan dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa limit tanımayan çılgın paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'da genellikle alışılmışın dışında pozlar vererek hayranlarını şaşırtmayı tercih eden fenomen isim bu geleneğini bozmadı. Bu kez yastığını yorganını bahçeye taşıyan Khalifa orada çıplak uzandı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mia Khalifa hem sevilen hem de paylaşımları nedeniyle eleştirilen bir isim. Sosyal medyada sıklıkla cesur paylaşımlar yapan fenomen isim yine alışılmışın dışında bir gönderiyle imza attı. Fenomen isim Fransa tatilinde yere serdiği bir postun üzerine yastık ve yorganını alarak uzandı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    kapak yeni 88

    Sosyal medyada yaptığı tatillerinden kesitleri hayranlarıyla paylaşmayı seven Mia Khalifa son paylaşımıyla da beğeni toplamayı başardı. Fenomen ismin gönderisine hayranları güzelliğini öven yorumlarla karşılık verdi.

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    sosyal medya Mia Khalifa

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