Dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa limit tanımadı! Yastığını yorganını alıp bahçede uzandı... Gören bir daha baktı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mia Khalifa hem sevilen hem de paylaşımları nedeniyle eleştirilen bir isim. Sosyal medyada sıklıkla cesur paylaşımlar yapan fenomen isim yine alışılmışın dışında bir gönderiyle imza attı. Fenomen isim Fransa tatilinde yere serdiği bir postun üzerine yastık ve yorganını alarak uzandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada yaptığı tatillerinden kesitleri hayranlarıyla paylaşmayı seven Mia Khalifa son paylaşımıyla da beğeni toplamayı başardı. Fenomen ismin gönderisine hayranları güzelliğini öven yorumlarla karşılık verdi.