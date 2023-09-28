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    4. "Yetişkin görünümlü bebek" diyorlar! Sosyal medyanın yeni fenomeni olmayı başardı... Bir gören bir daha bakıyor

    "Yetişkin görünümlü bebek" diyorlar! Sosyal medyanın yeni fenomeni olmayı başardı... Bir gören bir daha bakıyor

    28.09.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta yetişkin "görünümlü bebek" olarak kısa sürede ünlenmeyi başaran Joao Miguel'ın videoları son birkaç hafta içinde viral hale gelmesinin ardından sosyal medyayı kasıp kavurmaya başladı. Brezilyalı küçük fenomen vücudunu tamamen kaplayan kılları, uzayan saçları, sakalları ve kaşlarıyla bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    "BabyJoaoMiguel07" kullanıcı adıyla 102 bin takipçiye ve milyonları aşan beğeniye ulaşan küçük fenomen Joao Miguel bir yetişkini anımsatan miktara kıla sahip olmasıyla kısa sürede ünlendi. Brezilyalı Joao Miguel'in ebeveynleri haftalardır çocuklarının günlük hayatına dair videolar paylaşıyor. Normal bir bebek hareketleri sergilediği paylaşımları ilgi çekerken sosyal medya kullanıcıları da Miguel'in fiziksel görüntüsüne dair yorum yapmayı ihmal etmedi.

    Sosyal medya kullanıcıları küçük fenomenin dış görüntüsünün kendilerini şaşırttığını ifade ederken yorumlar da peşi sıra geldi. Bir sosyal medya fenomeni, "Çoğu yetişkin erkekten daha iyi saçı var" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "18 yaşında ve evden ayrılmaya hazır" yorumunu ekledi.

    LANUGO TÜYLERİ

    LANUGO TÜYLERİ

    Yeni doğanların vücutlarında meydana gelen tüyleri ifade eden lanugo tüylerinin normal olduğunu dile getiren çocuk doktoru Beverly Kupfert, "Bebeğiniz lanugo ile doğduysa birkaç gün veya hafta içinde ortadan kaybolacaktır. Bununla birlikte, eğer biraz daha uzun süre kalırsa bu da normaldir. Bazı kültürlerde vücut kılları daha yaygın olabilir ve yaşamın ilk birkaç ayından sonra da devam edebilir." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok bebek

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