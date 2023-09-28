"Yetişkin görünümlü bebek" diyorlar! Sosyal medyanın yeni fenomeni olmayı başardı... Bir gören bir daha bakıyor

LANUGO TÜYLERİ

Yeni doğanların vücutlarında meydana gelen tüyleri ifade eden lanugo tüylerinin normal olduğunu dile getiren çocuk doktoru Beverly Kupfert, "Bebeğiniz lanugo ile doğduysa birkaç gün veya hafta içinde ortadan kaybolacaktır. Bununla birlikte, eğer biraz daha uzun süre kalırsa bu da normaldir. Bazı kültürlerde vücut kılları daha yaygın olabilir ve yaşamın ilk birkaç ayından sonra da devam edebilir." dedi.