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Bölgede tansiyon yükseldi! Kuzey Kore'ye ABD ve Güney Kore'den misilleme

06.06.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'nin dün peş peşe 8 füze ateşlemesi sonrasında bölgede tansiyon yükseldi. Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'ye misilleme yaparak Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlattı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "Hükümetimiz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı kararlılıkla karşılık verecektir." dedi.

Bölgede tansiyon yükseldi! Kuzey Kore'ye ABD ve Güney Kore'den misilleme

Kuzey Kore, füze denemelerine hız kesmeden devam ediyor. Pyongyang yönetimi, dün 8 balistik füze denemesinde bulunmuştu. Bölgede tansiyonu yükselten gelişme sonrası Güney Kore ve ABD'den misilleme geldi. Güney Kore ve ABD, askeri birimleri yerel saatle 04.45 sularında karadan karaya tip 8 balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

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ABD VE GÜNEY KORE'DEN KUZEY KORE'YE ORTAK ADIM

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, bu ülke ile ABD, Pyongyang'ın dün, kısa menzilli 8 balistik füze fırlatışına cevap verdi. İki ülke askeri birimleri yerel saatle 04.45 sularında karadan karaya tip 8 balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "Hükümetimiz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı kararlılıkla karşılık verecektir." dedi.

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Ülkedeki ABD Kuvvetleri "US Forces Korea" (USFK), ABD Ordusuna ait bir ve Güney Kore'ye ait 7 füzenin, Japon Denizi'ne fırlatıldığını açıkladı.

Açıklamada "Kriz durumlarına ivedilikle müdahale için, ABD-Güney Kore güçlerinin kabiliyetini göstermek için ortak canlı tatbikat düzenlendiği" bildirildi.

ASKERİ TATBİKAT SONRASI KUZEY KORE'DEN FÜZE DENEMESİ GELMİŞTİ

Kuzey Kore dün Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4,5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti.

Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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