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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Ulusal güvenlik zirvesini acil topluyorlar

05.06.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore füze denemelerine devam ediyor. Güney Kore, Kuzey Kore'nin kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Bu deneme sonrası Seul hükümetinin, ulusal güvenlik zirvesini acil toplayacağı bildirilirken Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo füze denemesiyle ilgili 'Alışıldık değil' yorumunu yaptı.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Ulusal güvenlik zirvesini acil topluyorlar

Kuzey Kore 8 balistik füze denemesi yaptı. Haberi Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı duyurdu. Peş peşe ateşlenen füzeler sonrası Seul hükümetinin, ulusal güvenlik zirvesini acil toplayacağı bildirildi. Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Kuzey Kore'nin kısa sürede ve birkaç lokasyonda oldukça fazla sayıda (füze) fırlatması alışıldık değil" yorumunu yaptı.

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ULUSAL GÜVENLİK ZİRVESİ ACİL TOPLANIYOR

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre füzeler, başkent Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan yerel saatle 09.08-09.43'te fırlatıldı.

Kısa menzilli 8 balistik füze denemesi sonrası Seul hükümetinin, ulusal güvenlik zirvesini acil toplayacağı bildirildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düşen füzelere yönelik, Pyongyang yönetimine nota verildiğini kaydetti.

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Kişida, barış ve istikrarı tehdit eden denemelere müsamaha göstermeyeceklerini kaydederek "ABD ve Güney Kore ile yakın koordinasyon halinde keşif ve enformasyon faaliyetlerini sürdüreceğiz" dedi.

"ALIŞILDIK DEĞİL"

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "(Kuzey Kore'nin) kısa sürede ve birkaç lokasyonda oldukça fazla sayıda (füze) fırlatması alışıldık değil" diyerek, bu şekilde "art arda fırlatma kapasitelerinin geliştirilmiş olabileceği" yorumunu yaptı.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "(Kuzey Kore'nin) çoklu balistik füze fırlatmalarının farkında olduklarını" duyurdu.

"(Kuzey Kore'nin) Yasa dışı silah programının istikrarsızlaştırıcı etkilerine" değinilen açıklamada, ABD'nin, Güney Kore ve Japonya'nın savunulmasına yönelik taahhüdü vurgulandı.

ASKERİ TATBİKAT SONRASI KUZEY KORE'DEN FÜZE DENEMESİ

Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin yaklaşık 4,5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekti.

Japonya'nın Okinawa Adası açıklarında uluslararası sulardaki tatbikat, Kasım 2017'den bu yana bir ABD uçak gemisinin katıldığı ilk ortak tatbikat oldu.

17'NCİ FÜZE DENEMESİ

Son denemeyle birlikte, Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

Kaynak: AA

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Güney Kore Kuzey Kore
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