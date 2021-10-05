Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine Boğaziçi Üniversitesine önce vekaleten, sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye yönelik protestolar devam ediyor.

YARI ÇIPLAK ARACIN ÜZERİNE ÇIKTI

Rektör Naci İnci, makam aracına bindiği esnada öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Bazı öğrenciler Naci İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin vermedi. Aracın üzerine daha sonra yarı çıplak bir kişi çıktı. Özel güvenlik ekiplerinin olayı engellemeye çalışmasıyla da arbede yaşandı.

"ÜNİVERSİTELERİN İÇİNE SIZMIŞ TERÖRİSTLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde Boğaziçi Üniversitesinde yaşananlara tepki gösterdi.

Rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen bir öğrencinin olduğu bir Türkiye'yi kabullenemediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz, daha sonra aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle bir öğrenci olamaz. Onlar olsa olsa üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir." açıklamasını yaptı.

