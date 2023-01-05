Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont modelleri

Kış aylarının kurtarıcı parçaları hiç şüphesiz montlar. Hem kombinlerinizi tamamlayan hem sizi sıcacık tutan bu parçalar ile kış aylarını keyifle geçirebilirsiniz. Peki, bu kış sokaklarda en sık karşılaşacağınız mont ve ceket modellerini görmek ister misiniz? Öyleyse gelin, önümüzdeki aylarda sık sık göreceğiniz en şık spor parçaları beraber inceleyelim!

1. Kaliteyi üzerinde taşımak isteyenlere: Puma PackLITE Erkek Şişme Mont

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Kaliteyi üzerinde taşımak isteyen beyler, sizi hemen buraya alalım! Puma PackLITE Erkek Şişme Mont, son derece kaliteli kumaşı sayesinde soğuk havanın teninizle temas etmesini engeller ve konforlu bir kullanım sağlar. Siyah, yeşil ve lacivert renk seçenekleri ile satışa sunulan şişme mont ile kombinlerinize daha şık bir dokunuşta bulunmak ister misiniz?

2. Her kombinin tamamlayıcısı: Tommy Hilfiger Kadın TJW Essential Hooded Jacket

Sizi en soğuk günlerde bile sıcacık tutacak Tommy Hilfiger Kadın TJW Essential Hooded Jacket, bu kış sokaklarda sık sık karşılaşacağınız alternatiflerden bir diğeri. %100 geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak tasarlanan parçanın beyazdan bordoya beş farklı renk seçeneği mevcut. Siz de şık tasarımıyla beğeni kazanan ceketle bir an önce tanışmaya ne dersiniz?

3. Tarzına güvenen erkeklere: Levi's Erkek Type 3 Sherpa Trucker Mustard 2.0 Sh Ceket

Hem tarza hem rahatlığa önem veren erkekler tarafından tercih edilen Levi's Erkek Type 3 Sherpa Trucker Mustard 2.0 Sh Ceket, bu sezonun trendleri arasında dikkat çekici bir yere sahip. Eskitme detaylarına yer verilen kot ceket, vintage giyim tarzını benimseyenlerin kombinlerine uyum sağlar. Yaka kısmında ve içinde bulunan kürk detayları ise soğuk kış günlerinde içinizi ısıtır.

4. Renkli tasarımlardan hoşlanan kadınlar buraya: Calvin Klein Kadın Uzun Drawcords Soft Touch Puffer Mont

Renkli tasarımlardan hoşlanan kadınları buraya alalım! Calvin Klein Kadın Uzun Drawcords Soft Touch Puffer Mont, canlı renk tonu ile kombinlerinize hareket katar. Son yıllarda trend hâline gelen büyük montlara alternatif olarak sunulabilecek ürünün gri, turuncu ve siyah renkli seçenekleri bulunuyor. 2023 kışına damga vuracak olan ürünü çok seveceğinize eminiz.

5. Sade ve şık: Jack & Jones Erkek JJ Brady Puffer Mont

Sade ve şık tasarımı ile her türlü kombine rahatlıkla uyum sağlayan Jack & Jones Erkek JJ Brady Puffer Mont, sportif şıklığı tercih eden erkeklere göre! Cep detaylarıyla işlevsellik sunan mont sayesinde en soğuk günlerde bile kendinizi sıcacık hissedebilirsiniz. Hâki yeşili, açık gri, koyu gri ve lacivert renk seçenekleri bulunan parçayı dolabınızda görmek ister misiniz?

6. Çok üşüyenlere: Calvin Klein Kadın Diagonal Quilt Uzun Mont

Kış aylarında çok üşüyen ve bu yüzden kendilerini sıcacık tutacak parçaları giymek isteyenlerin tercih ettiği Calvin Klein Kadın Diagonal Quilt Uzun Mont, bu kış sezonunda karşılaşacağımız ürünlerden bir diğeri. Yumuşacık kumaşı sayesinde kusursuz bir rahatlık sunan kot ceketi; kot pantolon, kumaş pantolon, kot etek ve şortlar ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

7. Su geçirmeyen dokusu ile üstün koruma: Delpino Su Geçirmez Erkek Kapüşonlu Şişme Mont

Su geçirmeyen kumaşı ile üst düzey koruma sağlayan Delpino Su Geçirmez Erkek Kapüşonlu Şişme Mont, yıllar geçse de modası asla geçmeyecek giyim ürünleri arasında yer alıyor. Sade tasarımı sayesinde hemen her kombine ayak uydurabilen bu mont, tam boy fermuarlı kesime sahip. Kapüşonu ile baş bölgenizi de sıcacık tutuyor.

8. İçinizi ısıtacak bir seçim: JACK & JONES Erkek Jcootto Mont

İçinizi ısıtacak tasarımıyla soğuk havaların kurtarıcısı olarak adlandırabileceğimiz JACK & JONES Erkek Jcootto Mont, kış aylarında dolabınızda mutlaka bulunması gereken bir parça. Vücudunuza tam olarak oturur ve soğuk havanın sizi etkilemesine izin vermez. Cep detayları ile işlevsellik sunar. Kullanışlı yapısı ve şık tasarımı ile beğeni kazanan parçayı çok seveceğinize eminiz.

9. Trendleri yakından takip eden erkeklerin tercihi: DeFacto Slim Fit Ceket Yaka Süet Mont

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Trendleri yakından takip eden erkeklerin tercih ettiği DeFacto Slim Fit Ceket Yaka Süet Mont, 2023 kış sezonunda sokakların tozunu dumana katacak kadar şık bir parça. Blazer yaka kesimli ürün, şık tasarımı ile kombinleri kusursuz şekilde tamamlar. Slim fit kesime sahip olduğu için vücudunuza tam anlamıyla oturarak hoş bir görünüm yakalayan ürüne bayılacaksınız, bizden söylemesi!

10. Serin günlerde tarzınızın tamamlayıcısı: Columbia Erkek Lake 22 Tüylü Kapüşonlu Mont

Serin havalarda tarzınızın tamamlayıcısı olarak tercih edebileceğiniz Columbia Erkek Lake 22 Tüylü Kapüşonlu Mont, her erkeğin dolabında bulunması gereken kurtarıcı bir parça. Kaliteli kumaşı sayesinde teninizin soğuk havayla temas etmesini önleyen mont, şık tasarımı ile kombinlerinize taze bir görünüm kazandıracak. Modelin indigo ve lacivert renkli alternatiflerini de tercih edebilirsiniz.