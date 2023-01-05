HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont modelleri

Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont modelleri

04.01.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminin gelmesi ile soğuyan havalara karşı önlem almak ve bu sırada şıklığından bir an bile olsa ödün vermek istemeyenler, tam olarak doğru yerdesiniz! Moda akımlarını yakından takip edenler için özenle hazırladığımız yazımızda bu kışı kasıp kavuracak, birbirinden güzel mont modellerine yer verdik. Dış giyimde spor şıklığı ile iddianızı ortaya koymak istiyorsanız yazımızı sonuna kadar okumayı unutmayın!

Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont modelleri

Kış aylarının kurtarıcı parçaları hiç şüphesiz montlar. Hem kombinlerinizi tamamlayan hem sizi sıcacık tutan bu parçalar ile kış aylarını keyifle geçirebilirsiniz. Peki, bu kış sokaklarda en sık karşılaşacağınız mont ve ceket modellerini görmek ister misiniz? Öyleyse gelin, önümüzdeki aylarda sık sık göreceğiniz en şık spor parçaları beraber inceleyelim!

1. Kaliteyi üzerinde taşımak isteyenlere: Puma PackLITE Erkek Şişme Mont

Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont ve ceket modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kaliteyi üzerinde taşımak isteyen beyler, sizi hemen buraya alalım! Puma PackLITE Erkek Şişme Mont, son derece kaliteli kumaşı sayesinde soğuk havanın teninizle temas etmesini engeller ve konforlu bir kullanım sağlar. Siyah, yeşil ve lacivert renk seçenekleri ile satışa sunulan şişme mont ile kombinlerinize daha şık bir dokunuşta bulunmak ister misiniz?

Ürünü İncele

2. Her kombinin tamamlayıcısı: Tommy Hilfiger Kadın TJW Essential Hooded Jacket

Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont ve ceket modelleri

Sizi en soğuk günlerde bile sıcacık tutacak Tommy Hilfiger Kadın TJW Essential Hooded Jacket, bu kış sokaklarda sık sık karşılaşacağınız alternatiflerden bir diğeri. %100 geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak tasarlanan parçanın beyazdan bordoya beş farklı renk seçeneği mevcut. Siz de şık tasarımıyla beğeni kazanan ceketle bir an önce tanışmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

3. Tarzına güvenen erkeklere: Levi's Erkek Type 3 Sherpa Trucker Mustard 2.0 Sh Ceket

Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont ve ceket modelleri

Hem tarza hem rahatlığa önem veren erkekler tarafından tercih edilen Levi's Erkek Type 3 Sherpa Trucker Mustard 2.0 Sh Ceket, bu sezonun trendleri arasında dikkat çekici bir yere sahip. Eskitme detaylarına yer verilen kot ceket, vintage giyim tarzını benimseyenlerin kombinlerine uyum sağlar. Yaka kısmında ve içinde bulunan kürk detayları ise soğuk kış günlerinde içinizi ısıtır.

Ürünü İncele

4. Renkli tasarımlardan hoşlanan kadınlar buraya: Calvin Klein Kadın Uzun Drawcords Soft Touch Puffer Mont

Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont ve ceket modelleri

Renkli tasarımlardan hoşlanan kadınları buraya alalım! Calvin Klein Kadın Uzun Drawcords Soft Touch Puffer Mont, canlı renk tonu ile kombinlerinize hareket katar. Son yıllarda trend hâline gelen büyük montlara alternatif olarak sunulabilecek ürünün gri, turuncu ve siyah renkli seçenekleri bulunuyor. 2023 kışına damga vuracak olan ürünü çok seveceğinize eminiz.

Ürünü İncele

5. Sade ve şık: Jack & Jones Erkek JJ Brady Puffer Mont

Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont ve ceket modelleri

Sade ve şık tasarımı ile her türlü kombine rahatlıkla uyum sağlayan Jack & Jones Erkek JJ Brady Puffer Mont, sportif şıklığı tercih eden erkeklere göre! Cep detaylarıyla işlevsellik sunan mont sayesinde en soğuk günlerde bile kendinizi sıcacık hissedebilirsiniz. Hâki yeşili, açık gri, koyu gri ve lacivert renk seçenekleri bulunan parçayı dolabınızda görmek ister misiniz?

Ürünü İncele

6. Çok üşüyenlere: Calvin Klein Kadın Diagonal Quilt Uzun Mont

Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont ve ceket modelleri

Kış aylarında çok üşüyen ve bu yüzden kendilerini sıcacık tutacak parçaları giymek isteyenlerin tercih ettiği Calvin Klein Kadın Diagonal Quilt Uzun Mont, bu kış sezonunda karşılaşacağımız ürünlerden bir diğeri. Yumuşacık kumaşı sayesinde kusursuz bir rahatlık sunan kot ceketi; kot pantolon, kumaş pantolon, kot etek ve şortlar ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Su geçirmeyen dokusu ile üstün koruma: Delpino Su Geçirmez Erkek Kapüşonlu Şişme Mont

Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont ve ceket modelleri

Su geçirmeyen kumaşı ile üst düzey koruma sağlayan Delpino Su Geçirmez Erkek Kapüşonlu Şişme Mont, yıllar geçse de modası asla geçmeyecek giyim ürünleri arasında yer alıyor. Sade tasarımı sayesinde hemen her kombine ayak uydurabilen bu mont, tam boy fermuarlı kesime sahip. Kapüşonu ile baş bölgenizi de sıcacık tutuyor.

Ürünü İncele

8. İçinizi ısıtacak bir seçim: JACK & JONES Erkek Jcootto Mont

Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont ve ceket modelleri

İçinizi ısıtacak tasarımıyla soğuk havaların kurtarıcısı olarak adlandırabileceğimiz JACK & JONES Erkek Jcootto Mont, kış aylarında dolabınızda mutlaka bulunması gereken bir parça. Vücudunuza tam olarak oturur ve soğuk havanın sizi etkilemesine izin vermez. Cep detayları ile işlevsellik sunar. Kullanışlı yapısı ve şık tasarımı ile beğeni kazanan parçayı çok seveceğinize eminiz.

Ürünü İncele

9. Trendleri yakından takip eden erkeklerin tercihi: DeFacto Slim Fit Ceket Yaka Süet Mont

Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont ve ceket modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Trendleri yakından takip eden erkeklerin tercih ettiği DeFacto Slim Fit Ceket Yaka Süet Mont, 2023 kış sezonunda sokakların tozunu dumana katacak kadar şık bir parça. Blazer yaka kesimli ürün, şık tasarımı ile kombinleri kusursuz şekilde tamamlar. Slim fit kesime sahip olduğu için vücudunuza tam anlamıyla oturarak hoş bir görünüm yakalayan ürüne bayılacaksınız, bizden söylemesi!

Ürünü İncele

10. Serin günlerde tarzınızın tamamlayıcısı: Columbia Erkek Lake 22 Tüylü Kapüşonlu Mont

Dış giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği mont ve ceket modelleri

Serin havalarda tarzınızın tamamlayıcısı olarak tercih edebileceğiniz Columbia Erkek Lake 22 Tüylü Kapüşonlu Mont, her erkeğin dolabında bulunması gereken kurtarıcı bir parça. Kaliteli kumaşı sayesinde teninizin soğuk havayla temas etmesini önleyen mont, şık tasarımı ile kombinlerinize taze bir görünüm kazandıracak. Modelin indigo ve lacivert renkli alternatiflerini de tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
mont mont erkek mont kadın

İş birliği İçerikleri

Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler bunlara mutlaka sahip olmalı!

Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler bunlara mutlaka sahip olmalı!

Stiline önem veren kadınlar buraya! Bu topuklu botlara bayılacaksınız

Stiline önem veren kadınlar buraya! Bu topuklu botlara bayılacaksınız

Kişisel antrenörünüz olmaya aday! Bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz

Kişisel antrenörünüz olmaya aday! Bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz

Şıklığınızla göz kamaştıracaksınız! İster etek ister elbise altına...

Şıklığınızla göz kamaştıracaksınız! İster etek ister elbise altına...

Müzik dinleme keyfinizi farklı bir boyuta taşıyacak hoparlörlerle tanışın!

Müzik dinleme keyfinizi farklı bir boyuta taşıyacak hoparlörlerle tanışın!

Beyler klasik giyinmeyi seviyorsanız sizin için seçtiğimiz bu bot modellerine bakmadan geçmeyin!

Beyler klasik giyinmeyi seviyorsanız sizin için seçtiğimiz bu bot modellerine bakmadan geçmeyin!

Tümünü Gör
Beyler klasik giyinmeyi seviyorsanız sizin için seçtiğimiz bu bot modellerine bakmadan geçmeyin!

Beyler klasik giyinmeyi seviyorsanız sizin için seçtiğimiz bu bot modellerine bakmadan geçmeyin!

Uygun fiyatı ve hayatınıza kattığı kolaylık gönlünüzü fethedecek! Mutfağınızda mutlaka olmalı

Uygun fiyatı ve hayatınıza kattığı kolaylık gönlünüzü fethedecek! Mutfağınızda mutlaka olmalı

Keyifli ve sıcacık bir kış geçirmek için bu ürünlere şans vermelisiniz!

Keyifli ve sıcacık bir kış geçirmek için bu ürünlere şans vermelisiniz!

Sporu hayatınızın bir parçası yapmaya ne dersiniz? İşte en iyi katlanabilir koşu bantları

Sporu hayatınızın bir parçası yapmaya ne dersiniz? İşte en iyi katlanabilir koşu bantları

İster sevdiklerinize hediye edin ister koleksiyonunuza ekleyin! Bu çakmaklara herkes bayılacak

İster sevdiklerinize hediye edin ister koleksiyonunuza ekleyin! Bu çakmaklara herkes bayılacak

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Tümünü Gör
En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Bir erkeğe alınabilecek en güzel yılbaşı hediyesi burada!

Bir erkeğe alınabilecek en güzel yılbaşı hediyesi burada!

Tekrar tekrar kullanmaktan kendinizi alıkoyamayacağınız pratik mutfak ürünleri

Tekrar tekrar kullanmaktan kendinizi alıkoyamayacağınız pratik mutfak ürünleri

Fiyatıyla sevindirecek, performansıyla şaşırtacak! İşte çok sevilen o bakım ürünleri

Fiyatıyla sevindirecek, performansıyla şaşırtacak! İşte çok sevilen o bakım ürünleri

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Şıklığınızla göz kamaştıracaksınız! İster etek ister elbise altına...

Şıklığınızla göz kamaştıracaksınız! İster etek ister elbise altına...

Beyler klasik giyinmeyi seviyorsanız sizin için seçtiğimiz bu bot modellerine bakmadan geçmeyin!

Beyler klasik giyinmeyi seviyorsanız sizin için seçtiğimiz bu bot modellerine bakmadan geçmeyin!

Stiline önem veren kadınlar buraya! Bu topuklu botlara bayılacaksınız

Stiline önem veren kadınlar buraya! Bu topuklu botlara bayılacaksınız

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Beyaz çizmesi çok beğenilmişti! İşte Duygu Özaslan'ın etkileyici tarzına eşlik eden o çizme ve alternatifleri

Beyaz çizmesi çok beğenilmişti! İşte Duygu Özaslan'ın etkileyici tarzına eşlik eden o çizme ve alternatifleri

Çok beğenilen o ceketi Kızılcık Şerbeti'nden Doğa da tercih etti!

Çok beğenilen o ceketi Kızılcık Şerbeti'nden Doğa da tercih etti!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kucağında bebekle ambulans şoförünü bıçaklamıştı! O şüpheli yakalandı

Kucağında bebekle ambulans şoförünü bıçaklamıştı: Yakalandı

İş yerini kurşunladılar! Polis ekipleri 2 kişiyi yakaladı

İş yerini kurşunladılar! Polis ekipleri 2 kişiyi yakaladı

Eski koca dehşet saçtı! Eve gelip kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Eski koca dehşet saçtı!

Yürek yakan olay: Yediği şeker sonu oldu! Aile fark etti ama...

Yürek yakan olay: Yediği şeker sonu oldu! Aile fark etti ama...

Yolda yürürken 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı! Pantolonu parçalandı, bacağından yaralandı

Yolda yürürken 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı!

ABD’de okul çevresinde ortaya çıkan hortum büyük korku yaşattı

Birden ortaya çıktı! Korku dolu anlar kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.