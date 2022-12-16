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Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin giydiği monta alternatif öneriler

15.12.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı ilk günden beri en çok takip edilen diziler arasına giren Gecenin Ucunda'da oyuncuların giydiği kıyafetler en az dizinin konusu kadar ilgi görüyor. Özellikle başrol Neslihan Atagül Doğulu'nun canlandırdığı Macide karakterinin giydikleri oldukça beğeniliyor. Sizin için Macide'nin son bölümlerde üzerinde gördüğümüz kürklü biker model montlara alternatifi olabilecek modelleri bir araya getirdik. İşte, detaylar!

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin giydiği monta alternatif öneriler

Dizilerde oyuncuların giydiği kıyafetler, izleyiciler için stil önerisi hâline geldi. Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterinin giydikleri de izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Sevilen dizide Macide'nin tercih ettiği montlar en az dizi kadar popüler. Gelin, Macide karakterini canlandıran Neslihan Atagül Doğulu'nun giydiği kürk detaylı montlara alternatif olabilecek önerilerimizi inceleyelim.

1. Şık stilinizin vazgeçilmezi olacak: Huixin Bayan Classics Deri Manto

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin giydiği monta alternatif öneriler

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Eğer Macide'nin giydiği monta benzer ancak siyah renkli bir model arıyorsanız Huixin Bayan Classics Deri Manto, tam size göre! İçindeki suni kürk, soğuk havalarda sizi koruyup vücut ısınızın aynı kalmasını sağlıyor. Ayrıca rüzgâr geçirmez yapısıyla kış günlerinin kurtarıcısı oluyor. Montun iki adet cebi ve ceplerinin üstünde ufak bir fermuar detayı bulunuyor.

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2. Soğuk havalarda etkili koruma: Godom Manto

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin giydiği monta alternatif öneriler

Her zaman farklı bir stil yaratmak istiyorsanız Macide karakterinin giydiğine benzeyen, içi kürklü Godom Manto'yu deneyebilirsiniz. Kış aylarında sizi sıcacık tutacak manto su geçirmiyor. İçinde kullanılan yumuşak malzeme cilt dostu olduğu için teninizi tahriş etmiyor ve gün boyu rahat hissetmenize yardımcı oluyor. Nefes alabilen kumaştan üretildiği için de terletmiyor. Harika, değil mi?

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3. Tarzınızı yansıtın: Destiny Giyim Kürklü Biker Ceket

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin giydiği monta alternatif öneriler

Gecenin Ucunda dizisini büyük bir ilgiyle takip edenlerdenseniz Macide'nin giydiği montlara çok benzeyen Destiny Giyim Kürklü Biker Ceket'i mutlaka tercih etmelisiniz. Mont, oversize kalıp olduğu için kışın kazakların ve hırkaların üzerine rahatlıkla giyilebiliyor. Dış yüzeyinde süet kumaş, içinde ise suni kürk kullanıldığından bütün bir görüntü oluşturuyor. Fermuarlı cepleri ve kemer detayıyla dikkat çeken model, sizi bekliyor!

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4. Spor giyimi sevenlere: Kadın Siyah Deri Ceket

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin giydiği monta alternatif öneriler

Soğuk havalarda sıcak kalırken tarzınızı da yansıtmak istiyorsanız Kadın Siyah Deri Ceket, en doğru seçim olacaktır! Macide'nin tarzını benimseyenlere ilham veren deri ceket, suni kürk detaylarıyla ilgi görüyor. Çıtçıt kapamalı düğmeleri sayesinde kolayca giyebileceğiniz ceketi, birçok farklı stile uyarlayabilirsiniz. Kürk detayları ceketin kol içlerinde de bulunuyor, böylece üşümenizi engelliyor. Stilinizi her an yansıtmak isterseniz modele göz atmadan geçmeyin!

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5. Klasik parçalarla kombinleyebileceğiniz: Lady Love Kadın Mont

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin giydiği monta alternatif öneriler

Eğer uzun mont ve ceketlerden hoşlanıyorsanız Lady Love Kadın Mont'u deneyerek bu kışı daha sıcak geçirebilirsiniz! Kürklü yakası boyun bölgenizin üşümesini önlüyor. İki adet büyük cebi, telefon ve anahtar gibi eşyalarınızı yanınızda taşıyabilmenizi sağlıyor. Uzun ömürlü ve kaliteli malzemelerden üretildiği için uzun yıllar kombinlerin vazgeçilmez parçası olarak kullanılabiliyor. Hafif bol kalıbı, oversize tarzı sevenler için ideal bir görünüm yaratıyor.

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6. Cool görünümünüzü tamamlayın: İçi Kürk Kot Mont

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin giydiği monta alternatif öneriler

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Oversize modellerden hoşlanıyor, casual tarzınızı öne çıkarmak istiyorsanız İçi Kürk Kot Mont'u tercih edebilirsiniz. Macide karakterinin tarzıyla uyum sağlayan montun kollarında ve yaka kısmında dışarıya doğru sarkan kürkler bulunuyor. Aynı özellik montun iç bölümünde de mevcut olduğu için model, gün boyu sizi soğuktan koruyor. Denim kumaş ve kahverenginin uyumunu gözler önüne seren montun iki adet büyük cebi bulunuyor.

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7. Kış aylarının vazgeçilmezi: Kadın Suni Deri Ceket

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin giydiği monta alternatif öneriler

Macide karakterinin kürklü montunu beğendiyseniz ve bu ürüne benzer deri model arıyorsanız Kadın Suni Deri Ceket'i mutlaka inceleyin! Bel, boyun ve kol başlangıçlarında bulunan kürkü sayesinde soğuk hava girişini engelleyen ceketin kemer detayı, oldukça farklı bir stil yaratıyor. İki adet cebiyle günlük kullanıma uygun olan mont, fermuarlı kapaması sayesinde kolayca giyilebiliyor.

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8. Dolabınızda mutlaka bulunmalı: Godom Softshell Ceket

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin giydiği monta alternatif öneriler

Daha açık tonlara ilgi duyuyorsanız Godom Softshell Ceket'in benzersiz stilini kombinlerinize mutlaka taşımalısınız. Su geçirmez kumaşı sayesinde yağmurlu havalarda sizi ıslanmaktan kurtaracak ceket, düğmeleri yardımıyla kapatılıyor. İçi kürklü olduğu için soğuk hava girişini engelliyor. Günlük kullanıma uygun olan ceket, birçok kombine uyum sağlıyor ve hafif yapısıyla ağırlık hissi yaratmıyor. Nefes alan kumaşıysa cildin tahriş olmasını önlüyor.

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9. Şık duruşuyla herkesi etkileyecek: Huixin Kadın Kışlık Parka

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin giydiği monta alternatif öneriler

Sade montları daha çok beğeniyorsanız son bölümde Macide karakteri için tercih edilen monta alternatif olabilecek Huixin Kadın Kışlık Parka, stilinize eşsiz bir değer katabilir. İçi ve kolları kürklü olan parka, sonbahar ve kış aylarında sıcak tutuyor. Büyük cepleri ve düğmeleriyle oldukça kullanışlı modelin suni deri materyali kolayca temizleniyor. Kollarının dış kısmında yer alan suni kürk detayı ile hareketlenen modeli çok seveceksiniz!

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10. Her zaman dikkat çeken: Frolada Ceket

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin giydiği monta alternatif öneriler

Kürklü, tüylü yapıda montları daha çok beğeniyorsanız Frolada Ceket'in farkıyla soğuktan korunabilirsiniz. Hem görüntüsüyle benzersiz bir stil yaratan hem tüylü detaylarıyla vücudunuzun rüzgârla temasını önleyen ceket, vintage tarzdan ilham alınarak tasarlandı. Eğer Macide karakteri için sık sık tercih edilen montlar gibi içi tüylü ve kürklü yapıda bir ürün arıyorsanız ceketi deneyebilirsiniz.

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