Vücut tipinize göre size en çok yakışacak kadın mont modelleri

Kış aylarında yaptığınız kombinler bir türlü istediğiniz etkiyi yaratmıyor mu? Öyleyse yanlış mont tercihinde bulunmuş olabilirsiniz. Vücut yapınıza uygun montları tercih ederek kombinlerinizi bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Eğer size uygun montların neler olduğunu bilmiyorsanız rehber niteliğindeki yazımızı inceleyebilir, listelediğimiz modeller arasından zevkinize ve bedeninize en uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Dikdörtgen vücut tipine sahip kadınlar için: Butikburuc Kadın Siyah Kapitone Uzun Şişme Mont

Uzun boyluysanız Butikburuc Kadın Siyah Kapitone Uzun Şişme Mont ile hem şık hem zarif bir görünüm elde edebilirsiniz. Sizi sıcacık tutacak ve tarzınızı yansıtacak mont, hacimli yakasıyla dikdörtgen vücut yapısına sahip kişiler için en doğru tercihlerden biri. Bacak boyunuz uzunsa modeli yüksek bel pantolonlarla kombinleyerek havalı bir görünüm elde edebilirsiniz. Size gündelik bir şıklık kazandıracak montu incelemeden geçmeyin!

2. Geniş omuzlara sahip kadınlara bu model çok yakışacak: JZFGJ Kadın Hafif Şişme Ceket

İşte geniş omuzlar için en doğru seçim: JZFGJ Kadın Hafif Şişme Ceket! Omuzlarınız geniş ve belinizle orantılıysa montla havalı bir görünüm elde edebilirsiniz. Oversize model olarak üretilen montu, büyük göğüslere sahip kadınlar da gönül rahatlığıyla kullanabilir. Yuvarlak yaka olarak üretilen montu, boğazlı kazaklarla kombinleyebilir; boynunuzun inceliğini ve zarafetini ortaya çıkarabilirsiniz.

3. İnce vücut yapısına sahip olanlar için: DeFacto Relax Fit Kapitone Kumaşlı Şişme Mont

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

DeFacto Relax Fit Kapitone Kumaşlı Şişme Mont, sade ve spor tasarımıyla kış mevsiminde kullanabileceğiniz oldukça şık bir parça. Uzun boyunlu biriyseniz dik yaka modeli sayesinde boynunuzun zarafetini ortaya çıkarabilirsiniz. Modeli, yüksek belli dar paça pantolonlarla kombinleyerek boyunuzun daha uzun görünmesini sağlayabilirsiniz. Zayıf vücut yapısına sahip kadınlar için oldukça keyifli bir tercih olacak monta bayılacaksınız.

4. Büyük göğüslü ve geniş basenli kadınlar için: Orolay Kadın Kışlık Kapüşonlu Mont

Uzun boylu kadınların gönül rahatlığıyla kullanabileceği Orolay Kadın Kışlık Kapüşonlu Mont ile karşınızdayız. Eğer büyük göğüslü biriyseniz çıtçıtların altındaki fermuar kapama detayı ile göğüs kısmında potluk yapmayan bu mont, size çok yakışacak. A kesim modeli sayesinde geniş basenleriniz varsa onları da saklayabilir ve daha şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Koyu renk pantolonlarla kombinleyerek bacaklarınızı daha ince gösterebileceğiniz modele mutlaka göz atın!

5. Kum saati vücut tipine sahip kadınlar buna bayılacak: Butikburuc Siyah Kapüşonlu Kürklü Belden Kemerli Mont

Kum saati vücut tipine sahip, şanslı kadınlardan biriyseniz sıradaki modeli gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Butikburuc Siyah Kapüşonlu Kürklü Belden Kemerli Mont'un kemer detayı ile belinizin inceliğini ön plana çıkarabilirsiniz. Düz kesim mont, omuz ve basen genişliği orantılı olan kadınlara çok yakışacak. Şık ve zarif modeli ile göz kamaştıran montu kış boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

6. Fit görünüm elde etmek isteyenlere: Orolay Kışlık Kaban

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kum saati vücut tipine sahip kadınlara çok yakışacak bir model Orolay Kışlık Kaban ile karşınızdayız. Düz kesim olarak hazırlanan mont, omuz ve basen genişliği orantılı olan kadınların vücut ölçülerine oldukça uyumlu. Büyük göğüslere sahipseniz fermuarlı model sizin için harika bir tercih olacak. Dar paça pantolon ve kısa botlarla kombinleyerek çok daha fit bir görünüme kavuşabileceğiniz monta kesinlikle bir göz atın.

7. Basenlerinden şikâyetçi olanlar için mükemmel bir seçim: WSLCN Kadın Kışlık Kapüşonlu Mont

Beliniz ince ve basenleriniz genişse WSLCN Kadın Kışlık Kapüşonlu Mont, vücut ölçüleriniz için oldukça ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. Modelin büzgülü bel detayı ile belinizin inceliğini ortaya çıkarabilir ve daha zarif bir görünüme kavuşabilirsiniz. Orta boyu sayesinde basenlerinizi örter ve bacaklarınızın güzelliğini gözler önüne serer. Montu dar paça pantolonlarla kombinleyerek hatlarınızı ortaya çıkarabilir ve daha ince bir görünüm elde edebilirsiniz.

8. Elma vücut tipine sahip kadınları da unutmadık: Wantdo Rüzgar Geçirmez Kadın Uzun Mont

Elma vücut tipine sahip kadınlara çok yakışacak Wantdo Rüzgar Geçirmez Kadın Uzun Mont ile feminen bir görünüm elde edebilirsiniz. Düşük omuzlara sahipseniz mont ile omuzlarınızı olduğundan daha geniş gösterebilirsiniz. Modeli, dar paça pantolonlarla kombinleyerek çok daha zarif bir duruş yakalayabilirsiniz. Güzelliğinizi gözler önüne serecek ve soğuk kış günlerinde sizi sıcacık tutacak mont sayesinde tüm bakışları üzerinize çekmeye hazır olun!

9. Uzun boylu kadınlara çok yakışacak: Huixin Kapüşonlu Kaban

Huixin Kapüşonlu Kaban, dolabınızın favori parçası olmaya aday. Armut vücut tipine sahipseniz montun belinizin inceliğini ön plana çıkaracak kemerli modeliyle iddialı bir görünüm kazanabilirsiniz. Vücudunuza oturacak ve belinize vurgu yapacak mont, uzun boylu kadınlar için de oldukça ideal bir tercih. Zımba detayıyla dikkat çeken mont ile beğeni dolu bakışları üzerinde toplamaya ne dersiniz?

10. Zayıf ve ince vücuda sahip olanlara: ATZTD Kadın Kışlık Kısa Kalın Pamuklu Deri Manto

Zayıf ve ince vücut yapısına sahipseniz iddialı bir görünüm vadeden ATZTD Kadın Kışlık Kısa Kalın Pamuklu Deri Manto, tam size göre! Belde biten kısa modeli ile dikkatleri üzerine çeken montu, crop bluz ve dar paça pantolonlarla kombinleyebilir; bacak boyunuzu daha uzun gösterebilirsiniz. Vücuda tam oturan tasarımı ile hatlarınızı çarpıcı bir şekilde ortaya çıkaracak şişme monta bir şans verebilirsiniz.