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Bu kışın yükselen modası olacak en iyi şişme mont markaları

01.12.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların soğumasıyla bizi sıcak tutacak mont arayışımız da başladı. Her kıyafete uyacak, aynı zamanda kaliteli mont bulmak zor olabiliyor. Eğer siz de tarzınızı yansıtacak kullanışlı ve şık bir mont arayışındaysanız en iyi şişme mont markalarından oluşan harika bir liste ile karşınızdayız. İşte sizi sarıp sarmalayarak sıcacık tutacak, kombinlerinizin ayrılmaz parçası hâline gelecek harika ürünler!

Bu kışın yükselen modası olacak en iyi şişme mont markaları

Kış aylarında güzel kombinler oluşturduktan sonra onu zirveye taşıyarak tamamlayacak en önemli parça, montlar. Hem özel günlerde hem günlük kullanımda giyeceğimiz şişme mont kombinleri yapmak, günümüz modasının ayrılmaz bir parçası hâline geldi. ''Bana en uygununu nasıl bulacağım?'' diyor olabilirsiniz. Birbirinden farklı modeli ve göz alıcı renkleriyle her yerde giyebileceğiniz harika ürünleri bir araya getirdik. Haydi, listemize hep beraber göz atalım.

1. Bu kışın en şık kadını siz olun: Puma Ess Kadın Kapüşonlu Dolgulu Ceket

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Kış aylarında da açık renkli kıyafetler giymeyi sevenlerin gözdesi Puma Ess Kadın Kapüşonlu Dolgulu Ceket'a mutlaka göz atmalısınız. Boyunluğu ile kış boyu sizi sıcacık tutarken, atkınızı yanınıza almayı unuttuğunuz durumlarda sizi soğuktan korur ve kombinlerinize zarif bir dokunuş yapar. Tam beden üretildiği için montu gönül rahatlığıyla bedeninize göre alabilirsiniz. Hem fermuar hem çıtçıt kapaması sayesinde rüzgârın içinize işlemesini engeller. Orta boyuyla hareketlerinizi kısıtlamaz ve konforlu kullanım vadeder.

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2. Her kombine uyum sağlayacak: Columbia Kapüşonlu Kuş Tüyü Erkek Ceket

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Ne giyeceğiniz konusunda kararsız kalıyor, her kombininize uyum sağlayabilecek bir mont arıyorsanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz! Columbia Kapüşonlu Kuş Tüyü Erkek Ceket, sizi bu tür dertlerden kurtarır. Model; kuş tüyü olmasıyla kış boyunca üşümenizi engeller. Kaliteli materyalle üretildiği için uzun yıllar kombinlerinizi taçlandırmaya devam eder. Günlük kullanımda sade parçalar tercih ediyor ve ''Şişme mont hareket özgürlüğü sunmalı.'' diyorsanız ürünü kaçırmayın, deriz!

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3. Uzun modeliyle sizi en soğuk günlerde bile koruyacak: DeFacto Regular Fit Şişme Mont

Bu kışın yükselen modası olacak en iyi şişme mont markaları

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"Soğuk kış günlerinde kullanabileceğim iyi bir şişme mont arıyorum?" derseniz DeFacto Regular Fit Şişme Mont'u tercih edebilirsiniz. Mont, belinde bulunan ipler sayesinde kendi bedeninize göre ayarlanabilir. Dik yaka tasarımı boynunuzu soğuktan korur. Uzun olsa bile hafif yapısıyla size yük yapmaz. Rahat kalıbıyla hareketlerinizi kısıtlamaz. Su itici özelliğiyle sayesinde yağışlı günlerde de gönül rahatlığıyla giyilebilir. Geniş cepleri, telefon ya da cüzdanınızın düşmesini engeller. Zarif mont ile kış aylarında hem rahat hem şık olmak artık hiç zor değil!

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4. Modası hiç geçmeyen: Wantdo Kadın Şişme Mont

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Mont tercihi genellikle siyahtan yana yapılır ancak farklı bir renk mont her gardıropta olmalı. Renk seçimi yapılırken de her kombinle uyumlu olan kurtarıcı renklerden biri tercih edilmeli. Hem desensiz hem de bej tonlarındaki şişme montlar, her kombine uymasıyla öne çıkar. Wantdo Kadın Şişme Mont da zamansız tasarımıyla kombinlerin tamamlayıcısı olmaya aday. Kapüşona sahip bu montla artık en çetin kışlara hazır olabilirsiniz. Dolgulu, yumuşacık yapısı ve zarif görüntüsüyle bu kış şıklığınızdan ödün vermeyeceksiniz.

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5. Snowboard yapmayı sevenler için: Skieer Erkek Su Geçirmez Kayak Ceketi

Bu kışın yükselen modası olacak en iyi şişme mont markaları

Erkekler için tasarlanan Skieer Erkek Su Geçirmez Kayak Ceketi ile snowboard ile aranıza hiçbir engel giremeyecek! Su geçirmezlik indeksi 10.000 mm olduğu için kış boyu montla güvendesiniz. Şişme montu sadece snowboard yaparken değil, yağmurlu günlerde de kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir cırtlı manşetleri ve ipleriyle sizi rüzgâra karşı korur. Pamuk dolgusu ve astarı ise ısı yalıtım yapar. Hareketlerinizi engellemez. Güzel vakit geçirirken düşmesinden korktuğunuz ve kaybolmasını istemediğiniz eşyalarınız varsa fermuarlı cebiyle onları güvende tutar. Üç farklı renk seçeneği bulunan montu çok seveceksiniz!

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6. Kış aylarında şıklığınızdan ödün vermeyin: Koton Dik Yaka Çıtçıtlı Oversize Şişme Mont Kadın

Bu kışın yükselen modası olacak en iyi şişme mont markaları

Atkı takmayı sevmiyor ancak kış aylarında boynunuzun üşümesine de engel olmak istiyorsanız Koton Dik Yaka Çıtçıtlı Oversize Şişme Mont Kadın ile mutlaka tanışmalısınız! Kırık beyaz rengiyle hemen her kombine uyum sağlar ve görünümünüzü taçlandırır. ''Beyaz kolay kirlenir. Peki, şişme mont nasıl yıkanır?'' gibi sorularınızın cevabı ise çok basit. Modele kuru temizleme yaptırabilirsiniz. Oldukça hafif yapısı sayesinde üzerinizde ağırlık yapmaz ve konforlu kullanım vadeder. Kaliteli materyali sayesinde uzun süre size eşlik eder. Bu kış tüm gözler üzerinizde olsun isterseniz modele bir şans verebilirsiniz!

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7. Her mevsim renkli giyinmeyi sevenlere: Koton Oversize Kadın Şişme Mont

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Göz alıcı renklerin her mevsim giyilmesi gerektiğini düşünüyorsanız Koton Oversize Kadın Şişme Mont, tam size göre! Kapüşonu bulunmayan, huni yakasıyla boynunuzu koruyacak şişme mont; kombininizin en göze çarpan parçası olacak! Kısa boyu sayesinde montun içinde rahatça hareket edebilirsiniz. Cepleri sayesinde soğuk kış aylarında ellerinizi sıcacık tutar. Montu, atkı ve berelerle tamamlayarak bulunacağınız ortamdaki herkesin dikkatini çekebilirsiniz. Eğer kafanızda "Şişme mont nasıl temizlenir?" gibi bir soru varsa ürüne sadece kuru temizleme yapıldığını hatırlatalım. Modeline hayran kalacağınız montu incelemeden alacağınız parçaya karar vermeyin, deriz!

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8. "Montum üstüme tam otursun!" diyenlere: Delpino Erkek Şişme Mont

Bu kışın yükselen modası olacak en iyi şişme mont markaları

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Şişme mont erkekler için de kışın vazgeçilmez bir parçası. Delpino Erkek Şişme Mont, oversize giyinmeyi sevmeyenler için harika bir alternatif. Vücuda tam oturan fit yapısıyla sizi soğuktan korur ve hareketlerinizi kısıtlamaz. Polyester dış yüzeyi yağmuru itme özelliğiyle yağışlı havalarda sizi kuru tutar. Ayrıca iç astarlı yapısıyla rahat kullanılır. Astarların sarkma ihtimalinden dolayı akıllara ''Şişme mont nasıl dikilir?'' sorusu gelebilir. Mont makinede dikildiği için herhangi bir sorun yaşatmaz. Dış ceplerinde fermuar olduğu için küçük eşyalarınızı güvende tutar. Kollarında bulunan ek lastikleri, montun içine rüzgâr girmesini engeller.

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9. Yalıtım özelliğiyle üşümek tarih olacak: Columbia Erkek Buck Butte Yalıtımlı Kapüşonlu Mont

Bu kışın yükselen modası olacak en iyi şişme mont markaları

Yaz sıcaklığını kış mevsiminde bulmak artık hiç zor değil! Serin kış aylarında sizi sıcacık tutacak Columbia Erkek Buck Butte Yalıtımlı Kapüşonlu Mont ile karşınızdayız. Mont ile hem şık görünebilir hem konforun tadını çıkarabilirsiniz. Ayarlanabilir kapüşonu ve çene koruması sayesinde atkı takmanıza gerek kalmaz. Ayrıca ayarlanabilir büzme ipi ile şiddetli rüzgârla bile direnç gösterir. Suya karşı dayanıklı olduğu için yağmurda ve karda istediğiniz gibi eğlenebilir, mevsimin tadını çıkarabilirsiniz. Rahat kalıba sahip mont, hareketlerinizi engellemez. Ceplerinin fermuarlı olmasının verdiği güvenle rahatça gezebilirsiniz.

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10. Kışın bile dışarıda spor yapanlar için: Geographical Norway Beachwood Men

Bu kışın yükselen modası olacak en iyi şişme mont markaları

Her mevsim spor yapmayı sevenler için harika bir öneriyle geldik: Geographical Norway Beachwood Men! Mont, rahat hissettiren yumuşacık yapısıyla sizi korur ve hareketlerinizi engellemez. Bel kısmında yer alan büzgülü ipi ile bedeninize tam oturur ve rüzgârın geçmesine izin vermez. Modelin asıl amacı dış mekân aktiviteleri yapılırken sizi rahat hissettirmek olduğu için montu ister şehir hayatında günlük olarak ister spor yaparken rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Dış yüzeyinde yer alan dört adet cebi ile konforunuzu arttıracak harika ürüne bir şans vermelisiniz.

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