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Her gün bir kadın cinayeti, Türkiye artık 'yeter' diyor... Reddedilen cani gencecik bir cana kıydı, mahalleli yakaladı

15.08.2024 09:00
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.08.2024 09:00
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Türkiye her seferinde 'bu son olsun artık' dediği kadın cinayetlerinden birine daha tanıklık etti. İstanbul Küçükçekmece'de Öznur Akkaya boşanma aşamasındaki cani kocası Gökhan Akkaya tarafından herkesin gözü önünde katledildi. Kadın hayatını kaybederken cani, mahalleli tarafından darbedilerek yakalandı.

Türkiye artık kadın cinayeti duymak istemiyor. Ama caniler her gün bir cana da acımadan kıyıyor. Küçükçekmece'de 23 yaşındaki Öznur Akkaya, boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Akkaya tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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REDDEDİLEN CANİNİN GÖZÜ DÖNDÜ

Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. 23 yaşındaki Öznur Akkaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Akkaya tarafından sokak ortasında bıçaklandı. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan kadına kocası Gökhan Akkaya barışma teklifinde bulundu. Öznur Akkaya, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

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VATANDAŞLAR YAKALADI

Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan eş vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan polisler tarafından gözaltına alındı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öznur Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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“MAHALLE HALKI YAKALADI"

Olayı gören Şahin Balıkçı, "Bay ve bayan ikisi tartışıyorlardı, olaya müdahale etmek için yürümeye başladık. Biz karı koca olduklarını düşündük, yürümeye başladılar. O yüzden biz olay bitti diye düşündük. Karşımızda bıçakladı, gördük ama ara sokağa kaçtı, mahalle halkı yakaladı" diye konuştu.

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“6 AY ÖNCE ALDATMA MUHABBETİ OLDU"

Şüpheliyi motosikletle kovalayan Mehmet Pekedis, “Önümüzden 3 kişinin geçtiğini gördük bize abi yakalayın diyorlardı. Yakalayamadık, sonra ben motorun üzerinden atladım peşine düştük. Kaçarken onu kolundan tutup çektim sonra birkaç tane vurdum. Sonrasında halk tarafından da biraz darbe aldı. Ondan sonra polisler gelip ters kelepçeyle alıp götürdüler. Merakımdan sordum 'Niye bunu yaptın' diye. Bana, '6 ay önce bir aldatma muhabbeti oldu yüzden yaptım' dedi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İstanbul Küçükçekmece
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