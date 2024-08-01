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Antalya'da vahşet! Kadının başını taşla ezerek öldürdü, 8 yaşındaki çocuğu da boğdu

01.08.2024 22:41
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Antalya'da Mehmet Altın, sevgilisi Aynur Çilli’yi ormanlık alanda başını taşla ezerek öldürdü. Altın, cinayete şahit olduğu gerekçesiyle Aynur'un 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli’yi de boğarak öldürdü.

Antalya'da vahşet! Kadının başını taşla ezerek öldürdü, 8 yaşındaki çocuğu da boğdu

Olay, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi’nde meydana geldi. Sevgili olan Aynur Çilli ve Mehmet Altın, 1,5 yıl önce Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’ndeki evde Çilli’nin iki oğluyla birlikte yaşamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde Aynur Çilli, oğlu Bulutcan Çilli ve sevgilisi Mehmet Altın, Döşemealtı’daki Duacı Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen sebeple çıkan tartışma sonrasında Altın, eline aldığı taşla Aynur Çilli’ye vurmaya başladı. Altın, oğlunun gözleri önünde kadını yere düşürdükten sonra başına taşla vurmaya devam etti. Sevgilisinin başını taşla ezerek öldüren Altın, küçük çocuğu da yanına alarak oturduğu eve gitti. Mehmet Altın, gözlerinin önünde annesini öldürdüğü küçük Bulutcan’ı da olaya şahit olduğu gerekçesiyle boğarak öldürüp el, ayak ve boyun kısmını iple bağlayarak, evden çıktı.

YAKALANDI

Ormanlık alanda Aynur Çilli’nin cansız bedenini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının kimliğini belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda sevgilisi Mehmet Altın’ı yakaladı. Altın’ın evinde arama yapmak için adrese giden ekipler bu kez Umutcan Çilli'nin öldürüldükten sonra iple bağlanan cesediyle karşılaştı.

İTİRAF ETTİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Altın, sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından çocuğun ve annesinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.

Şüpheli Mehmet Altın’ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli’nin ise 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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