Teknede buzdolabında cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'tek tokat' detayı! "Onsuz yapamıyordum ama eşimi de çok seviyordum"

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde olayın 10 gün önce kıskançlık yüzünden yaşanan bir tartışma sonrası tek tokat attığını ve düşüp öldüğünü itiraf eden sevgili Şenol Arslan, Savcılıkta ve hâkim karşısında verdiği ifadesini ve itirafını reddettiği ortaya çıktı.

TEK TOKATLA ÖLDÜRMÜŞ

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre, suçlamaları kabul etmeyen katil sevgilinin eşi ve tekne sahibinin yakın arkadaşı olan Kudret Başar Özkan ile eşi Belgin Arslan adli kontrol yurt dışı yasağı ile serbest kaldığı olayda genç kızla sahilde yürüyüş esnasında tanıştıklarını anlatan Arslan, onu çok sevdiğini ve bir dakika içinde yaşadıkları tartışma sonrası bir anlık öfke ile tokat atıp yere düştükten sonra öldüğünü söylediği öğrenildi.

KOVA KOVA BUZ TAŞIDI

Öte yandan olay anında genç kızla katil zanlısı sevgili arasında kıskançlık krizi yüzünden çıkan tartışmanın görüntüleri, cinayet sonrası Arslan'ın tekneyi temizlediği cesedin kokmaması için kova kova buz taşıdığı anlar ile saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

DONDURUCUDA BULUNMUŞTU

Olay, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Ağustos akşamı; Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda yapılan rutin denetimde özel eğitimli narkotik köpeği Zeytin'in tekneye tepki vermesi üzerine yapılan aramada, kamara kısmındaki buzdolabında kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan detaylı inceleme ve araştırma sonrası buzdolabında bulunan kadın cesedinin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu tespit edilmiş ve siyah poşetteki cesedin üzerine boya döküldüğü bu boyanın ve tinerinde cesedin hava sıcakları nedeniyle dışarı koku vermemesi yani kokmaması için dökülmüş olabileceği değerlendirilmişti.

BOĞULMA ÜZERİNDE DURULMUŞTU

Teknedeki aramada ayrıca, uyuşturucu madde metamfetamin kırıntıları ve uyuşturucu içmekte kullanılan bazı düzenekler de bulunmuştu. Nöbetçi Savcılık ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin tekne içinde ve çevresinde yaptıkları incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in ilk belirlemeye göre, elle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Ayrıca Esgin'in başının arkasında ve boynunda yara izi olduğu da belirlendi. Başındaki izin düşme ya da sert bir cisimle vurulması sonucu mu oluştuğu henüz belirlenemezken, boynundaki yara izinin ise boğulma sırasında oluştuğu üzerinde durulduğu kaydedildi.

240 SAATLİK GÖRÜNTÜ 20 TANIK 3 GÖZALTI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Cinayet Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili görgüsü, bilgisi olabilecek 20'ye yakın kişinin ifadesini tek tek aldı, 240 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izleyen cinayet bürosu dedektifleri olayla ilgili olarak tekne sahibi Şenol Arslan ile eşi Belgin Arslan ve teknenin bakım işlerini yapan Kudret Başar Özkan'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler tekne sahibi Şenol Arslan, eşi Belgin Arslan ve teknede tamir işleriyle uğraşan Kudret Başar Özkan ilk ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmemişlerdi.

"EVLİ OLDUĞUMU ÖĞRENİNCE AYRILMAK İSTEDİ"

Şüphelilerden Şenol Arslan polisin önüne koyduğu deliller ve kamera görüntüleri sonrası ifadesinde Esgin ile sevgili olduklarını kabul edip, "Onu çok seviyordum. Teknede bazı zamanlar birlikte kalıyorduk. Yine teknede kaldığımız bir gün tahminen 10 gün kadar önce kıskançlık yüzünden tartışmaya başladık. Kendisini ile sahilde yürüyüş sırasında tanışmıştık. Kısa sürede o tanışıklık arkadaşlığa ve aşka dönüştü. İlk etapta evli olduğumu bilmiyordu. Sonrasında evli olduğumu öğrenince de ayrılmak istedi. Onu ikna ettim. Onsuz yapamıyordum. Ancak eşimi de seviyor ve terk edemiyordum. Bu yüzden de sık sık tartışıyorduk.

"BİR TOKAT ATTIM, KANLAR İÇİNDE KALDI"

Olay anında Esgin'e bir tokat attım, yere düştü ve kafasını çarptı. Kafasını çarptığı yer nedeniyle bir anda kanlar içinde kaldı. Tekneyi temizledim. Ancak tekne çalışmıyordu. Öldüğünü anlayınca cesedini buzdolabına koydum.

"SÜREKLİ BUZ TAŞIYORDUM"

Esgin'i denize atmayı planlıyordum. Ama tekne tamirini yapılmasını bekliyordum. Günlerdir yapılmadığı için de kokmaması için sürekli buz taşıyordum. Ayrıca boya döktüm ki kokmasın diye. O köpek ve polisler gelmeseydi kurtulacaktım. Ancak o narkotik köpeği kokuyu alıp her şeyi mahvetti' dedi. Tekne sahibi Arslan'ın eşi Belgin Arslan ise emniyetteki ifadesinde eşinin sevgilisinin olduğunu bildiğini ancak öldürdüğüne dair bir bilgisinin olmadığını ve diğer tekne sahibi de cinayetle ilgilisi olmadığını iddia ettiler.

ADLİYEDE İNKAR ETTİ

Karşıyaka Sahil Güvenlik ekiplerince bostanlı balıkçı barınağında zeytin isimli narkotik madde arama köpeği ile yapılan rutin kontrollerde köpeğin "Deniz Yıldızı 35" isimli kırmızı-beyaz renkli tekneye tepki vermesinin ardından ortaya çıkartılan korkunç cinayetti mahkemeye Şenol Arslan eşi ve tekne tamircisi ifadelerinin ardından sevk edildi. Nöbetçi mahkemede tekne sahibi eşi ile tekne tamircisi yurt dışı yasağı iki günde bir imza olmak üzere Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Ancak tekne sahibi emniyette verdiği tüm ifadeleri reddedip kabul etmesede eldeki delil ve görüntüler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARANIRKEN YAKALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında hunharca öldürülen Hilmiye Tuğba Esgin'in sevgilisi ve aynı zamanda cesedin bulunduğu teknenin sahibi olan Şenol Arslan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldığı sırada zanlı eşi Belgin Arslan ile tekneye doğru gelirken balıkçı barınağı girişinde polisler tarafından yakalanmışlardı.

DENİZE ATACAKLARDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Bostanlı balıkçı barınağında 6 Ağustos akşamında "Zeytin" adlı narkotik dedektör köpeği ile yapılan rutin kontrollerde köpeğin tekneye tepki vermesi üzerine yapılan aramada bulunan cesedi, zanlıların gece hava kararmasının ardından denize açılıp bulunmaması için atacakları iddia edilmişti.