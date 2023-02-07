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  4. iShowSpeed, Elraenn, Jahrein, Levo ve KendineMüzisyen... Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerinden deprem bölgesi için destek: Yardım topladılar

iShowSpeed, Elraenn, Jahrein, Levo ve KendineMüzisyen... Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerinden deprem bölgesi için destek: Yardım topladılar

07.02.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, tüm Türkiye deprem bölgeleri için seferber oldu. AFAD ve birçok dernek bağış toplamaya başladı. Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri; iShowSpeed, Elraenn (Tuğkan Gönültaş), Jahrein (Ahmet Sonuç), Levent Balım (Levo) ve KendineMüzisyen de yaptıkları canlı yayınlar ile deprem bölgeleri için yardım topladı.

iShowSpeed, Elraenn, Jahrein, Levo ve KendineMüzisyen... Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerinden deprem bölgesi için destek: Yardım topladılar

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Türkiye’nin seferber olduğu deprem için AFAD ve birçok dernek bağış toplamaya başladı. Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri; iShowSpeed, elraenn (Tuğkan Gönültaş), jahrein (Ahmet Sonuç), Levent Balım (Levo) ve KendineMüzisyen deprem bölgeleri için yardım topladı.

CANLI YAYINLAR YAPTILAR

Fenomenler, Twitch ve diğer sosyal medya kanalları üzerinden canlı yayınlar yaparak takipçilerine AFAD ve diğer derneklere bağış yapmalarını istedi.

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Levent Balım (Levo) isimli yayıncı izleyicileri ile birlikte 500 bin TL bağış topladığını duyurdu.

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Öte yandan, yayınlarda yardımlar dışında enkaz altında kalanlar için olabildiğince duyuru yapılıyor. (İHA)

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deprem Jahrein (Ahmet Sonuç) elraenn jahrein kendine müzisyen levo

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