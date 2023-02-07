Google CEO'sundan Türkiye mesajı: "Google çalışanları yardım ve kurtarma çabalarını destekleyecek"

Kahramanmaraş'ta dün 9 saat arayla gerçekleşen iki depremle tüm Türkiye sarsıldı. Bölgede arama çalışmaları aralıksız devam ederken, dünyadan destek mesajları da gelmeye başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ABD'li teknoloji şirketi Google'ın CEO'sundan da bir açıklama geldi.

"GOOGLE ÇALIŞANLARI, YARDIM VE KURTARMA ÇABALARINI DESTEKLEYECEK"

Google CEO'su Sundar Pichai, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Suriye'de depremler sonrası büyük kayıplar yaşayan herkesi düşünüyorum. Etkilenenlere ilgili acil durum bilgilerini sağlamak için SOS uyarılarını etkinleştirdik ve @Googleorg

ve Google çalışanları, yardım ve kurtarma çabalarını destekleyecek."

TIM COOK'UN MESAJI

Apple CEO'su Tim Cook da dün bir mesaj paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkese düşüncelerimizi ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak."





