Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa İYİ Parti destekleyecek mi? 'Şansı yok' diyerek duyurdu...

2023 seçimleri için geri sayım sürerken muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla bekleniyor. Şu ana kadar 6'lı muhalefet masasından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkarken, CHP lideri her fırsatta 'aday olabileceği' mesajını veriyor. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacağı tarihle ilgili ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"KILIÇDAROĞLU 3 TEMMUZ'DA ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK"

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz’ın ismini paylaşmadığı İYİ Partili üst düzey bir isim, CHP liderinin adaylığını 3 Temmuz'daki toplantıda açıklayabileceğini belirtirken, partisinin tutumunu da açıkladı.

İYİ Partili isim, Saymaz'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"KİMSENİN OY VERMEYECEĞİNİ SÖYLÜYORLARMIŞ"

Partimize sürekli ziyaretçi geliyor. Çarşamba günleri grup toplantısı olduğu için ana baba gününe dönüyor. Geldikleri yerlerde, Kılıçdaroğlu aday olursa kimsenin oy vermeyeceğini söylüyorlarmış. 'O mu aday olacak?' diye bize soruyorlar.

"'MECBUR KALIRSAK VERİRİZ' DİYENLER VAR AMA AZINLIKTALAR"

Biz 'Henüz karar vermedik' diyoruz. 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamayız' algısı oluşmuş. Bu sözlere hepimiz muhatap oluyoruz. Farklı düşünen bir kişi yok. 'Mecbur kalırsak veririz' diyenler var ama azınlıktalar. Mutlak çoğunluk aksini düşünüyor.

İYİ PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DESTEKLER Mİ?

Biz tartışmadan karar almıyoruz. Genel Başkan tahmin ediyorum ki il başkanlarını da çağırır. Hatta ilçe başkanlarına kadar inebilir. Buradan 'Hayır' çıkar. Genel Başkan'ın partiye rağmen 'Evet' demesi zor. Önce bizleri ikna etmeli. Aşağıyı serbest bırakırsa kimse evet demez.

"ŞANSI OLSA HEPİMİZ DESTEKLEYECEĞİZ. O ÜMİDİ VERMİYOR"

-Bizde Kılıçdaroğlu'nu sevmeyen yok, onu diyeyim. Kendi aramızda konuşuyoruz; hiçbirimiz kötü demiyoruz. Şansı olsa hepimiz destekleyeceğiz. O ümidi vermiyor. Bir ideal için kurduk partiyi, kaybedersek hangi yüzle siyaset yapacağız?"

