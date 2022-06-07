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Önce dansöz sonra Kur'an-ı Kerim'e tekme! Okullardaki skandal görüntüler sonrası Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama

07.06.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da lise öğrencisinin Kur'an-ı Kerim’e tekme atması ve Bursa’da okul salonunda dansöz oynatılması bir anda gündem yarattı. Söz konusu olayla ilgili videolar sosyal medyayı ayağa kaldırırken, iki olayla ilgili de soruşturma başlatılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den tepki çeken görüntülerle ilgili açıklama geldi. Bakan Özer, "Bakanlık olarak bunları tolere etmemiz mümkün değil" diye konuştu.

Önce dansöz sonra Kur'an-ı Kerim'e tekme! Okullardaki skandal görüntüler sonrası Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama

Antalya'da lise öğrencisinin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık ve Bursa'daki bir okulda danzös oynatılması sosyal medyanın gündemine oturdu. Peş peşe iki gün okullardan gelen skandal görüntüler tepkiyle karşılandı. Söz konusu iki görüntüyle ilgili soruşturma başlatılırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.

İKİ OKULDAKİ SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Bir dizi açılış ve ziyaret için Adıyaman’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya’nın Serik ilçesinde bir lise öğrencisinin Kur'an-ı Kerim’e tekme atması ve Bursa’da bir okulun salonunda dansöz oynatması olaylarıyla ilgili konuştu.

Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

BAKAN ÖZER: "KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

“Geçen gün Bursa’da dansöz oynatılması, bugün bir okulda lise öğrencisinin kutsalımıza yaklaşımını kabul etmemiz mümkün değil. Bakanlık olarak bunları tolere etmemiz mümkün değil. Hele bir kutsal kitaba böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Hem valilerimiz gerekli incelemeleri başlattı hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak hemen müfettişimizi gönderdik. Gerekli tüm incelemeleri yapacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı da gerekli soruşturmaları başlattı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak devletiyle, milletiyle barışık, milletinin değerlerini içselleştirmiş bir gençlik yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bu uğraşımızı verirken bu şekilde yaklaşımların, kutsalımıza, Kur'an-ı Kerimimize, böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil.

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"GEREKLİ CEZALARI VERECEĞİZ"

Hassasiyetle süreci takip edeceğiz. Gerekli cezaları vereceğiz. Bundan sonra ayrık da olsa bu tip olayların olması muhtemeldir. Eğitim sistemimiz çok büyük, 19 milyon öğrencinin olduğu; 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sistemimiz var. Önümüzdeki günlerde de buna benzer vakaların olması muhtemeldir. Buna benzer vakaları nasıl önleyebiliriz, diye Bakanlık olarak da çok daha geniş bir şekilde çalışacağız.

"ÇOK GENİŞ BİR ŞEKİLDE MASAYA YATIRACAĞIZ"

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Gençlerimizi özellikle sadece kutsala değil, doğaya saygılı, çevreye saygılı, insana saygılı ve Türkiye’nin hedeflerinin bölgede iddia sahibi bir ülke olma, dünyada iddia sahibi bir ülke olma yolunda ilerlerken buna uygun bir şekilde gençliği nasıl inşa edebiliriz, eksiklikler nelerdir, neleri yapmamız gerekir. İnşallah bu ayın içerisinde, bir organizasyon yapıp, çok geniş bir şekilde masaya yatıracağız”

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Bakan Özer, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra değerlendirme toplantısına geçti.

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(İHA)

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Milli Eğitim Bakanı
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