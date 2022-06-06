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Çalı İmam Hatip Ortaokulu'nda olay yaratan görüntü! Okul çayı etkinliğinde dansöz oynattılar

06.06.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Çalı İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 'dansöz' görüntüsü gündem yarattı. Okul Aile Birliği Yönetimi'nin okula gelir elde etmek için düzenlediği okul çayı etkinliğinde dansöz oynatıldı. Söz konusu görüntüleri Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, sosyal medya hesabından paylaşırken, "Duyduğumuz utanç tarifsizdir" ifadelerini kullandı.

İmam hatip okulunda dansöz oynatıldığı görüntüler olay oldu. Bursa Nilüfer'deki Çalı İmam Hatip Ortaokulu'nda gelir etmek amacıyla Okul Aile Birliği, okul çayı etkinliği düzenledi. Söz konusu etkinlikte sahneye çıkan dansöz gündem yarattı. Okul çayı etkinliğinde dansöz oynatılması tepki topladı. Çocukların da yer aldığı etkinlikte sahneye çıkan dansözün velilerle birlikte oynadığı görüntüleri, Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, sosyal medya hesabından paylaştı.

İMAM HATİP OKULUNDA DANSÖZ OYNATILMASINA TEPKİ

Yaşananlara tepki gösteren, Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Toy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu görüntüler Nilüfer Çalı İlk, Orta ve İmam Hatip Ortaokulundan. Okula gelir elde etmek için Okul Aile Birliği’nin düzenlediği okul çayı dansöz eşliğinde yapıldı. Yetişkinlere yönelik olarak okul salonunda yapılan bir etkinlikte öğrencilerin gözü önünde dansöz oynatılması çocuk gelişimi açısından da son derece sakıncalıdır” ifadelerini kullandı.

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“DUYDUĞUMUZ UTANÇ TARİFSİZDİR”

“Okulların kaynak yaratmak için düştüğü acziyet karşısında duyduğumuz utanç tarifsizdir” diyen Toy, şunları söyledi;

“Merak ediyoruz, bugün dansöz oynatarak okula para toplamaya çalışanlar yarın daha neler yapacak? Sorumlular hakkında derhal işlem yapılmalı, adli-idari süreç başlatılmalıdır.

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Okul yönetiminin de daha şimdiden ‘Okul Aile Birliği bizden bağımsız düzenledi’ dediğini duyar gibiyiz. Sakın ha! Devlet memurluğu sınırlarını bu yollarla aşan, okul aile birliklerini bir araç olarak kullanan okul müdürleri ilk hesap sorulması gereken kişilerdir.

Eğitim-İş olarak konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor, yetkililerden açıklama bekliyoruz.”

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Bursa
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