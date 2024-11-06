ŞOK'a Samsung akıllı televizyon geliyor! 6 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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Şok'un 6 Kasım 2024 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu hafta Şok'ta Kochler elektrikli süpürgelerden Samsung akıllı televizyona, Tursil, Perwol ve Persim marka deterjanlardan kişisel hijyene birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...
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