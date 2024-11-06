ŞOK'a Samsung akıllı televizyon geliyor! 6 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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Şok'un 6 Kasım 2024 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu hafta Şok'ta Kochler elektrikli süpürgelerden Samsung akıllı televizyona, Tursil, Perwol ve Persim marka deterjanlardan kişisel hijyene birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Samsung akıllı televizyon 26399 TL!

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Samsung'dan Next'e akıllı televizyon modelleri Gülümseten Kasım indirimleri devam ediyor. Buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

Çok satan elektrikli süpürgelerdeki dev indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayın.

Samsung, Apple, Xiaomi... Akıllı televizyonlarda da avantajlı fiyatlar var. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Gıda ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler var

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan atıştırmalıklar, temel gıda ürünleri ve dahasını buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Araç bakım ürünler, koltuk filesi, oto paspası, araç içi süpürge

Sizin için otomotiv kategorisinde seçtiklerimiz

Gülümseten Kasım'a özel otomotiv kategorisinde onlarca üründe dip fiyatlar burada!

Pijama takımları, valizler, organizerler, ısıtıcılar ve dahası uygun fiyatlarla sizi bekliyor

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

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Koton'dan Jack Jones'a pijama takımlarında Gülümseten Kasım Fırsatı! Buradan inceleyebilirsiniz.

Çeşit çeşit valizlerde avantajlı fiyatlar! Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Perwol, Tursil ve Persil markaları sıvı deterjanlarda %30 indirim

Sizin için kişisel hijyen&temizlik kategorisinde seçtiklerimiz

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Mobilyalardaki indirimlere bakmadan geçmeyin!

Sizin için ofis mobilyası&kitaplık kategorisinde seçtiklerimiz

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Raflı kitaplıklarda da indirim var! İndirimdeki kitaplık modelleri burada.

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