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Bir televizyondan daha fazlası! Samsung 4K akıllı televizyonda Gülümseten Kasım'a özel indirim
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Bir televizyondan daha fazlası! Samsung 4K akıllı televizyonda Gülümseten Kasım'a özel indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
05.11.2024 10:06
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Renkler hayatımıza ne kadar anlam katar, değil mi? Peki ya bu renkler bir de en saf halleriyle, tıpkı gerçek hayattaki gibi olsaydı? Samsung’un yeni televizyonu ile artık bu mümkün! Milyarlarca renk tonu, akıllı özellikleri ve etkileyici tasarımıyla evinizin sinema salonuna dönüşecek. Üstelik Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında 9283 TL indirimde olan bu akıllı televizyon, sizinle buluşmaya hazır. İşte detaylar...

Artık sinema keyfi yaşamak için sinemaya gitmeye gerek yok! Akıllı televizyonlar ile evde kendi eğlence dünyanızı yaratabilir, farklı içeriklere kolayca ulaşarak sevdiğiniz dizileri ve filmleri kesintisiz izleyebilirsiniz. Akıllı televizyonlar ile oyun oynamak, internette gezinmek ve çok daha fazlası mümkün. Üstelik şu anda Amazon'da hızla devam eden Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında onlarca akıllı televizyonda indirim var. Kaliteli bir akıllı televizyon arıyorsanız Samsung UE75CU8000UXTK 75" 4K Smart TV sizin için doğru tercih olabilir. Şu anda 9283 TL indirim ile satışta olan ürün hakkında detayları sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar...

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Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

İndirimdeki akıllı tv'leri görmek isterseniz buraya tıklayın.

Samsung UE75CU8000UXTK 75" 4K Smart TV

Samsung UE75CU8000UXTK 75 4K Smart TV

Samsung UE75CU8000UXTK 75" 4K Smart TV, üstün görüntü ve ses teknolojisi ile izleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Dinamik Kristal Renk teknolojisi sayesinde ekran, bir milyar renk tonu ile gerçekçi ve canlı görüntüler sunarken Kristal İşlemci 4K ile renklerin tüm derinliği hissediliyor. AirSlim tasarımı sayesinde ince ve şık bir görünüme sahip olan bu model, çevresine zarif bir uyum sağlıyor. HDR teknolojisi ve Kontrast Artırıcı, her sahnede zengin ayrıntılar ve daha derin renkler sunarak görsel bir şölen yaratıyor. Ayrıca, Nesne Takip Sistemli Ses Lite ile sanal üst kanal seslerle desteklenmiş çevresel ses, sizi sahnenin içine çekiyor. Smart Hub özelliğiyle favori içeriklerinize hızla ulaşabilir, TV’nizin keyfini daha fazla çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "TV orta parmak inceliğinde harika bir ürün, görüntü kalitesi müthiş. Ben Samsung Q600C-TK Soundbar'da aldım. Taktım TV'ye. TV kumandası ile eşdeğer çalışıyor Soundbar. Yani ses sistemin kumandasına ihtiyaç yok, köşeye kaldırdım. Ses sistemi Dolby Atmos müthiş ayak sesini tıkırtı seslerini etrafında hissediyorsun. Sinemaya gitmeye gerek kalmıyor. İyi bir fiyata aldım, çok memnunum."

  • "Ürünün inceliğini görünce inanamadık. Gerçekten çok başarılı."
Ürünü İncele

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Bu içerik 5 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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