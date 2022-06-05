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Uzay İstasyonu'ndaki kozmonot çektiği fotoğrafta "kaçak yolcular" gördü, bir anda viral oldu! Ancak gerçek çok başkaydı

05.06.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Kozmonot Sergey Korsakov uzaydan çektiği fotoğrafları Twitter'dan paylaştı. Fotoğraflarda ise herkesin dikkatini çeken tuhaf bir manzara vardı. Öyle ki kozmonot Korsakov bile "Bizi izleyen bu kaçak yolcular da kim?" yazmıştı. Sosyal medyada viral olan fotoğraflardaki gerçek ise aslında çok başkaydı.

Uzay İstasyonu'ndaki kozmonot çektiği fotoğrafta "kaçak yolcular" gördü, bir anda viral oldu! Ancak gerçek çok başkaydı

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda birden fazla insan yaşıyor. Bu insanlardan biri de Roscosmos kozmonotu Sergey Korsakov. Korsakov, istasyondan yeni ayrılan Rus kargo aracı Progress MS-18'in fotoğraflarını çekti. Daha sonra bunu sosyal medyadan paylaştı. Fakat fotoğraflarda şöyle ilginç bir detay bulunuyordu; İki çift göz!

"BU KAÇAK YOLCULAR DA KİM?"

Cnet'in haberine göre; Sergey Korsakov, kargo aracının birkaç fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Korsakov, "Progress MS-18 başarıyla yerinden çıktı ve ayrıldı." dedi ancak devam etti: "Ama bizi izleyen bu kaçak yolcular da kim?"

uzay istasyonu

Görüntülerden biri, Progress gemisinin geniş bir görünümünü gösteriyordu. Diğeri ise yakın çekimde istasyona parlak, boncuklu gözlerle bakıyormuş gibi görünen kubbe şeklindeki iki çıkıntıyı gösteriyordu. Bunlar iki çift göz ile Korsakov'a bakan bir çeşit "kaçak yolcular" gibiydi. Gerçekten bir canlıya ait gibi görünüyorlardı. Ancak tabii ki, aslında göz değillerdi.

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GERÇEK ÖYLE DEĞİLDİ

Bunlar, Progress MS-18'in bazı bileşenlerinin ışıklarıydı. Bazı Twitter kullanıcıları onları gözleri olan bir tür canlıya benzetirken, bazıları da Star Wars'taki R2-D2'ya ve Doctor Who'nun düşmanı Daleklere benzetti. Fakat kesinlikle bir canlı veya bir uzaylı değillerdi.

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