Uzay İstasyonu'ndaki kozmonot çektiği fotoğrafta "kaçak yolcular" gördü, bir anda viral oldu! Ancak gerçek çok başkaydı

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda birden fazla insan yaşıyor. Bu insanlardan biri de Roscosmos kozmonotu Sergey Korsakov. Korsakov, istasyondan yeni ayrılan Rus kargo aracı Progress MS-18'in fotoğraflarını çekti. Daha sonra bunu sosyal medyadan paylaştı. Fakat fotoğraflarda şöyle ilginç bir detay bulunuyordu; İki çift göz!

Cnet'in haberine göre; Sergey Korsakov, kargo aracının birkaç fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Korsakov, "Progress MS-18 başarıyla yerinden çıktı ve ayrıldı." dedi ancak devam etti: "Ama bizi izleyen bu kaçak yolcular da kim?"

Görüntülerden biri, Progress gemisinin geniş bir görünümünü gösteriyordu. Diğeri ise yakın çekimde istasyona parlak, boncuklu gözlerle bakıyormuş gibi görünen kubbe şeklindeki iki çıkıntıyı gösteriyordu. Bunlar iki çift göz ile Korsakov'a bakan bir çeşit "kaçak yolcular" gibiydi. Gerçekten bir canlıya ait gibi görünüyorlardı. Ancak tabii ki, aslında göz değillerdi.

Progress MS-18 successfully undocked and departed. But who are those stowaways watching us?#progress #iss #прогресс #мкс pic.twitter.com/xVWMurNdMi